باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی حاجیوند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح موضوعات مربوط به سهام عدالت و کلاهبرداریهای اخیر پرداخت.
او با اشاره به اینکه سهام عدالت به عنوان یکی از طرحهای پرمخاطب در کشور دارای بیش از ۵۰ میلیون مخاطب است، گفت: خبرها و اطلاعات مربوط به این طرح همواره مورد توجه رسانهها و مردم بوده و متأسفانه برخی افراد کلاهبردار از این موضوع سوءاستفاده میکنند.
حاجیوند به انتشار اخبار کذب در مورد ثبتنام برای دریافت سود سهام عدالت و وامهای ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن اشاره کرد و تأکید کرد: خبر مربوط به وام ۵۰ میلیون تومانی سهام عدالت بدون ضامن، ۱۰۰% کذب و دروغ است. در حال حاضر، هیچگونه وامی بابت سهام عدالت، چه با ضامن و چه بدون آن، پرداخت نمیشود و سهام عدالت در حال حاضر قابلیت وثیقهگذاری ندارد.
او هشدار داد که مردم باید هوشیار باشند و از کلیک بر روی پیوندها و لینکهای مشکوک که برای ثبتنام در این طرحها درخواست اطلاعات میکنند، خودداری کنند. حاجیوند افزود: متأسفانه اطلاعات شخصی افراد به راحتی توسط کلاهبرداران جمعآوری میشود و مردم باید از این موضوع آگاه باشند تا متضرر نشوند.
مشاور رئیس سازمان بورس تأکید کرد که در صورت وجود هرگونه برنامه برای وثیقهگذاری سهام عدالت و پرداخت وام، این موضوع باید در شورای عالی بورس مطرح و به تصویب برسد و سپس از طریق رسانههای رسمی اطلاعرسانی شود.
او در پایان گفت: در حال حاضر هیچگونه پرداخت وامی از طریق سهام عدالت امکانپذیر نیست و مردم باید مراقب باشند تا از این طریق دچار ضرر نشوند.