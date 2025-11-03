نیرو‌های سیاسی فلسطینی تلاش دارند تا پیش از نشست بعدی در قاهره به اجماع درباره چارچوب اداره غزه پس از جنگ دست یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های آمریکایی، به نقل از منابع آگاه، ادعا کردند که «جنبش حماس در حال گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف سیاسی فلسطینی درباره مدیریت نوار غزه پس از پایان جنگ است».

بر ساس این گزارش‌ها، «هشت جناح فلسطینی و گروه‌های مسلح شرکت‌کننده در این مذاکرات، نشست‌هایی پشت در‌های بسته برگزار و تائید کرده‌اند که حماس می‌تواند نقشی در تشکیل اداره پس از جنگ غزه ایفا کند».

منابع یادشده افزودند که «نیرو‌های سیاسی فلسطینی در چارچوب این مذاکرات تلاش دارند در اوایل هفتهٔ جاری، پیش از برگزاری نشست تازه‌ای در قاهره، به توافقی دربارهٔ عناصر اصلی ادارهٔ موقت غزه دست یابند».

در همین حال، منابعی به روزنامهٔ واشنگتن پست گفتند: «نهاد حاکم فلسطینی که در این مذاکرات دربارهٔ آن بحث می‌شود، ممکن است مشابه "شورای صلح" باشد که در طرح رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ پیش‌بینی شده بود و می‌تواند جایگزین کامل آن شود».

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجهٔ مصر  نیز در گفت‌وگویی مطبوعاتی تأیید کرد که «هدف از این مذاکرات، تشکیل کمیته‌ای اداری متشکل به‌طور کامل از کارشناسان و تکنوکرات‌های اهل غزه است».

عبدالعاطی افزود: «هدف اصلی این است که فلسطینیان، از جمله تشکیلات خودگردان، بتوانند ادارهٔ غزه را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از کرانهٔ باختری بر عهده بگیرند؛ گامی در مسیر تحقق دولت فلسطینی».

 او توضیح داد که «اعضای کمیته مسئول ادارهٔ امور روزمرهٔ زندگی مردم خواهند بود و نیرو‌های پلیس وظیفهٔ اجرای قانون و حفظ امنیت در غزه را بر عهده خواهند داشت».

گفتنی است توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در ۱۰ اکتبر گذشته به اجرا درآمد. در چارچوب این توافق، حماس ۲۰ اسیر را که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه در بازداشت داشت، آزاد کرد.

منبع: اسپوتنیک

