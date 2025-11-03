واشنگتن می‌گوید که فعلاً موشک‌های دوربرد تاماهاک برای اوکراین در نظر گرفته نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که فعلاً در حال بررسی معامله‌ای نیست که به اوکراین اجازه دهد موشک‌های دوربرد تاماهاک را برای استفاده علیه روسیه به دست آورد.

ترامپ با طرح فروش تاماهاوک توسط ایالات متحده به کشور‌های ناتو که آنها را به اوکراین منتقل می‌کنند، موافق نبوده و گفته است که نمی‌خواهد جنگ را تشدید کند. آخرین اظهارات او به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان نشان می‌دهد که او همچنان مردد است.

ترامپ هنگام پرواز از پالم بیچ فلوریدا به واشنگتن در پاسخ به این سوال که آیا در حال بررسی معامله‌ای برای فروش موشک‌ها است، به خبرنگاران گفت: «نه، واقعاً نه.» با این حال، او افزود که ممکن است نظرش را تغییر دهد.

ترامپ و مارک روته، دبیرکل ناتو در دیدار ۲۲ اکتبر خود در کاخ سفید، ایده تاماهاوک را مورد بحث قرار دادند. روته روز جمعه گفت که این موضوع در دست بررسی است و تصمیم‌گیری در مورد آن بر عهده ایالات متحده است.

موشک‌های تاماهاوک بردی معادل ۲۵۰۰ کیلومتر (۱۵۵۰ مایل) دارند که برای حمله به عمق خاک روسیه، از جمله مسکو، کافی است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درخواست این موشک‌ها را کرده است، اما کرملین نسبت به هرگونه ارائه تاماهاوک به اوکراین هشدار داده است.

