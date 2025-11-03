حذفیات منابع امتحانی آزمون اختصاصی سراسری سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. زمان ثبت نام در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روز‌های ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

پیش از این سازمان سنجش آموزش کشور منابع امتحانی آزمون اختصاصی سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کرده بود و در این اطلاعیه حذفیات منابع امتحانی آزمون اختصاصی سراسری سال ۱۴۰۵ را منتشر کرده است.

داوطلبان توجه داشته باشند نتایج آزمون اختصاصی (کنکور) در سال ۱۴۰۴ فقط برای سال ۱۴۰۴ اعتبار داشته است و برای سال ۱۴۰۵ معتبر نیست و در واقع داوطلبان از سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، باید در آزمون اختصاصی (کنکور) که یکبار در سال برگزار می‌شود شرکت کنند و پذیرش فقط همان سال اعتبار دارد و اعتبار دو سال آزمون اختصاصی لغو شده است.

حذفیات منابع امتحانی آزمون اختصاصی سراسری سال ۱۴۰۵

۱۷:۳۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
واقعا آدم ایمان میاره که در کشورمون یسری قوانین در یه دوره ای برای یک عده ای که موردنظر قانون گذاران هستند طراحی میشه و بعد لغو میشه وگرنه از ابتدا نامعقول بودنش کاملا واضح بود. مثل همین َیو کردن تراز یک سال برای سال بعد، طرف یک سال کنکور داد سال بعد نهایی ها رو خوند یعنی دوسال وقت داشت! عجیب نیست!
