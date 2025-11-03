باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر باقری؛ بازیهای آسیایی جوانان در بحرین به پایان رسید، اما دفتر جدید در ورزش کشور باز شد و روی هر ورق این دفتر نام یک قهرمان جوان ثبت شد.
از روزی که در سالن نمایشگاه بین المللی بحرین اولین طلایی ایران بهداد نقی ئی پرچم ایران را بر فراز بحرین بر افراشت و سرود جمهوری اسلامی در قلب بحرین نواخته شد بیست و یک بار دیگر هم این سرود نواخته شد و پرچم ایران رقص کنان به اهتزاز در آمد تا صدای اقتدار جوانان ایران در قاره کهن شود.
۷۶ سکوی قهرمانی زیر پای جوانان ایران نشست ۲۲ طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز و ایستادن در جایگاه چهارم جدول رده بندی مدالی بازیهای آسیایی بحرین حاصل ماهها تلاش و تدارک وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی در کنار غیرت ایرانی ورزشکاران بود.
وقتی آخرین طلا در ساعات پایانی این رقابت نیز به نام ما نوشته شد کاروان سفیران امید، امیدها را زنده کردند تا این موفقیت در سالهای آینده با همین جوانهای قهرمان ادامه یابد و ورزش با پوست اندازی دوباره سالهای سال پرچم ایران را به اهتزاز در آورند.
آخرین طلا ما را یاد حسین انداخت روزهایی که حسین رضا زاده دل از دنیا برده بود و اینبار یک حسین دیگر به نام یزدانی با یا ابوالفضل، وزنه های پولادین را رام کرد تا آخر شاهنامه شیرین شود.
کاروان ورزشی کشورمان با ۲۳۹ ورزشکار در ۲۴ رشته ورزشی با نام سفیران امید و شعار «امید ایران» راهی منامه، محل برگزاری سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان شد و در پایان با مجموع ۷۶ مدال (۲۲ طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز) و جهش ۱۶ پلهای نسبت به دوره قبل و مدال آوری ۸۰ درصدی در رشتههای اعزامی و ثبت یک رکورد تاریخی در تحقق یک اعزام کیفی، در رده چهارم جدول ردهبندی مدالها جای گرفت.
عملکرد ایران در ادوار گذشته
سنگاپور ۲۰۰۹ (نخستین دوره):
کاروان ایران با ۵۴ ورزشکار در این رقابتها شرکت کرد و با کسب ۱ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در جایگاه یازدهم آسیا ایستاد. در این دوره، حدود ۱۶ درصد از ورزشکاران اعزامی موفق به کسب مدال شدند. سهم ایران از کل مدالهای توزیعشده ۲/۲ درصد و از مدالهای طلا ۱ درصد بود.
نانجینگ ۲۰۱۳ (دومین دوره):
در دومین حضور، ایران با ۷۹ ورزشکار در بازیها شرکت کرد و با کسب ۶ نقره و ۲ برنز در رده بیستم جدول مدالها قرار گرفت. در این دوره نیز حدود ۱۶ درصد از ورزشکاران اعزامی موفق به کسب مدال شدند.
بحرین ۲۰۲۵ (سومین دوره):
در سومین دوره این رقابتها، کاروان پرشمار «سفیران امید» با ۲۳۹ ورزشکار در ۲۴ رشته شرکت کرد و با مدالآوری در ۱۹ رشته و صعود ۱۶ پلهای نسبت به نانجینگ ۲۰۱۳، در رده چهارم آسیا جای گرفت.
از مجموع کل ورزشکاران اعزامی، حدود ۷۰ درصد موفق به کسب مدال شدند و در مقایسه با دوره قبل، شاهد رشد ۹۵۰ درصدی در مجموع مدالها بودیم.
ایران همچنین در مدالآوری رشتههای تیمی موفقترین عملکرد را به نام خود ثبت کرد و در تنوع رشتههای مدالآور (در ۱۹ رشته ورزشی)، در کنار چین رتبه نخست قاره آسیا را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه ۴۷ درصد مدالهای کاروان ایران توسط بانوان کسب شد. شایان ذکر است کشورمان ۸/۵ درصد از مدالهای طلا و ۸/۵ درصد از مجموع مدال توزیع شده در این بازیها را به خود اختصاص داد.
مدال آوران کاروان جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی بحرین ۲۰۲۵
مدالهای طلا
۱. سینا شکوهی طلا کشتی ساحلی
۲. تورج خدایی طلا کشتی ساحلی
۳. فوتسال دختران طلا
۴. هندبال دختران طلا
۵. مهسا شکیبایی طلا جودو
۶. امیر محمد حاتمینیا طلا MMA
۷. امیر مهدی وظیفه طلا MMA
۸. وانیافتحعلی پور طلا MMA
۹. تیام ده پهلوان طلا MMA
۱۰. باران جانی طلا موی تای
۱۱. روژان بهنامی طلا موی تای
۱۲. محمد مهدی غلامی طلا شنا ۱۰۰ متر
۱۳. محمد مهدی غلامی طلا شنا ۲۰۰ متر
۱۴. بهداد نقی ئی طلا تکواندو
۱۵. زینب شهریاری طلا تکواندو
۱۶. پومسه میکس تکواندو طلا
۱۷. دختران والیبال طلا
۱۸. پسران والیبال طلا
۱۹. پارسا طهماسبی طلا کشتی
۲۰. امیر محمد زرین کام طلا کشتی
۲۱. مرتضی حاج ملا محمدی طلا کشتی
۲۲. حسین یزدانی طلا وزنه برداری
مدالهای نقره
۱. بسکتبال دختران نقره
۲. امیرعلی دومیرکلایی کشتی ساحلی نقره
۳. محمد مهدی فتوحی کشتی ساحلی نقره
۴. متین چمی پا بوکس نقره
۵. مهرشاد شرافتمند بوکس نقره
۶. کبدی دختران نقره
۷. کبدی پسران نقره
۸. ایلیا واحدی نقره MMA
۹. محراب مکرمی نقره کوراش
۱۰. یوسف باغچغی نقره کوراش
۱۲. ابوالفضل حاجیوند نقره موی تای
۱۲. یاسین موسوی نقره موی تای
۱۳. پینار لطفی زاده نقره تکواندو
۱۴. عسل گل تپه نقره تکواندو
۱۵. نسیم قاسمی ضرب نقره وزنهبرداری
۱۶. نسیم قاسمی نقره وزنهبرداری
۱۷. آرمان الهی نقره کشتی
۱۸. فوتسال آقایان نقره
مدالهای برنز
۱. محمد علیدوستی برنز دومیدانی
۲. علیرضا صمیمی برنز دومیدانی
۳. فرزان احمدی برنز بوکس
۴. فرهود قربانی برنز بوکس
۵. یکتا صحرایی برنز بوکس
۶. فاطمه رستگار برنز بوکس
۷. امیر محمد فراهانی برنز بازیهای رایانهای
۸. ابوالفضل نظری برنز جودو
۹. سبحان حکیمی برنز جودو
۱۰. حسین نوین برنز جودو
۱۱. محمد برفراز برنز جودو
۱۲. ستایش جلال الدین برنز کوراش
۱۳. مهسا برزگر برنز کوراش
۱۴. علی اصغر مرادی برنز MMA
۱۵. کمند کرمزاد برنز MMA
۱۶. امیر محمد مجیدی نیا برنز مویتای
۱۷. امیر عباس ساغری برنز مویتای
۱۸. طاها شریفی برنز موی تای
۱۹. مائده صادق زاده برنز موی تای
۲۰. سودا آقایی برنز موی تای
۲۱. علیرضا مرتاضی برنز پنجاک سیلات
۲۲. بنیامین فرجی برنز تنیس روی میز
۲۳. محمد جواد گریان برنز تکواندو
۲۴. محمد امین حبیب زاده برنز تکواندو
۲۵. دیانا بابا رحیم برنز تکواندو
۲۶. میکس پومسه برنز تکواندو
۲۷. سنا شایگان پومسه برنز
۲۸. مبارزه تیمی میکس برنز
۲۹. بهنود نصرتی برنز وزنه برداری
۳۰. هستی صدیقی برنز وزنه برداری
۳۲. سید زهرا حسینی برنز وزنه برداری
۳۳. سید زهرا حسینی برنز وزنه برداری
۳۳. مهسا بهشتی برنز وزنه برداری
۳۴. حسین یزدانی برنز وزنه برداری
۳۵. سید طاها هاشمی برنز کشتی
۳۶. محمد پارسا کرمی برنز کشتی
کاروان کشورمان با جهشی ۱۶ پلهای نسبت به دوره قبل، در رده چهارم جدول ردهبندی مدالها جای گرفت و با رشد ۹۵۰ درصدی در مجموع مدالآوری و مدال آوری ۷۰ درصد ورزشکاران اعزامی، رکوردی تاریخی را در زمینه تحقق یک اعزام کیفی و هدفمند ثبت نمود. ضمن اینکه کاروان ایران موفق شد ۸/۵ درصد از مدالهای طلا و ۸/۵ درصد از کل مدالهای توزیعشده در بازیها را به خود اختصاص دهد.
نگاه ویژه به جوانان به امید استفاده و حفظ این سرمایهها برای ۱۲ سال آینده ورزش ایران نمود خود را در حداقل ۲ المپیک پیش روی و بازیهای آسیایی در ۱۰ سال آینده بروز خواهد داد.
شاید اگر لغزشهای غیر منتظره در فینالها را به دلیل تجربه کم بین المللی برخی ورزشکاران نداشتیم امروز طلاهای ایران فراتر از عدد ۲۲ بود و جایگاه کاروان سفیران امید در پله سوم بود.
این راهی که کمیته ملی المپیک برای بها دادن به جوانان آغاز کرده است همان کاری است که ما سالها از ژاپن و کره جنوبی و چین برای رسیدن به موفقیت مثال میزدیم و اکنون این جوانان میتوانند در سالهای نه چندان دور بار مدال آوری کاروان ایران در بازیهای آسیایی و المپیکهای آینده خواهد بود.
وقتی اشکهای ملی پوش موی تای را برای از دست دادن طلا میدیدیم و وقتی دختران بسکتبال ایران در یک بازی دراماتیک در فینال با یک امتیاز طلا را از دست دادن زیبایی اشکهای دخترانمان فراتر از طلا بود.
عطش به اهتزاز در آوردن پرچم کشورمان و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی بالاتر از ذوق مدال بود و این یعنی نسل جدید، ورزش ایران را تا سالهای سال بیمه خواهد کرد.
سفیران امید را کماکان سفر امید بدانیم گنجی عظیم در بحرین شناسایی شد که سرمایهای بزرگ برای ایران اسلامی خواهد بود.