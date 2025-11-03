رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۶۶۰۰ خودروی دودزا در مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه اقدامات سخت‌گیرانه پلیس راهور تهران بزرگ برای مقابله با آلودگی هوا از اعمال قانون برای بیش از ۶۶۰۰ خودروی دودزا در مهرماه خبر داد. این آمار نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها و اجرای جدی قانون هوای پاک در پایتخت است.

سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار تخلفات مهرماه، از برخورد قاطع با خودرو‌های دودزا به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای تهران خبر داد.

وی اظهار داشت: «در مهرماه سال جاری، بیش از ۶۶۰۰ مورد اعمال قانون برای خودرو‌هایی که با انتشار دود غلیظ موجب آلودگی هوا شده‌اند، ثبت شده است. این خودرو‌ها عمدتاً شامل وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز بوده‌اند.»

سردار موسوی پور گفت: خودرو‌های دودزا توسط پلیس راهور توقیف می‌شوند و پس از یک روز، با اخذ تعهد از مالک، ترخیص می‌گردند. مالک موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص فنی خودرو اقدام کرده و از ایجاد دودزا بودن آن جلوگیری کند. پس از رفع نقص، مالک باید جهت بازدید مجدد خودرو به پلیس راهور مراجعه نماید. در صورتی که ظرف مهلت تعیین‌شده (ده روز) مراجعه‌ای صورت نگیرد، پلیس راهور اقدام به ثبت شکایت بابت نقص فنی خودرو خواهد کرد.

سردار موسوی پور با اشاره به اهمیت اجرای قانون هوای پاک افزود: «پلیس راهور تهران بزرگ با بهره‌گیری از گشت‌های محسوس و نامحسوس، دوربین‌های نظارتی و همکاری با سازمان محیط زیست و شهرداری تهران، طرح‌های مشترکی را برای شناسایی و برخورد با خودرو‌های آلاینده اجرا کرده است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش سطح آلاینده‌های هوا و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی است.»

وی همچنین تأکید کرد: «در شرایطی که تهران با بحران آلودگی هوا مواجه است، نقش خودرو‌های دودزا در تشدید این بحران انکارناپذیر است. پلیس راهور با جدیت تمام در اجرای قانون، هیچ‌گونه مماشاتی با رانندگان متخلف نخواهد داشت. خودرو‌هایی که به هر دلیل از انجام معاینه فنی خودداری کرده یا با نقص فنی در سطح شهر تردد می‌کنند، مشمول جریمه و توقیف خواهند شد.»

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه از شهروندان خواست تا با رعایت مقررات، انجام به‌موقع معاینه فنی و نگهداری صحیح خودرو، در کاهش آلودگی هوا مشارکت فعال داشته باشند. وی افزود: «آلودگی هوا نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه موجب افزایش بیماری‌های تنفسی، قلبی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. مشارکت مردم در این زمینه، مکمل اقدامات پلیس و نهاد‌های مسئول خواهد بود.»

سردار موسوی پور در پایان افزود: شهروندان گرامی، آلودگی هوا مسئله‌ای فراتر از یک تخلف رانندگی است؛ این یک تهدید جدی برای سلامت همه ماست. با انجام معاینه فنی منظم، استفاده از سوخت استاندارد، و خودداری از تردد با خودرو‌های فرسوده و دودزا، می‌توانیم گامی مؤثر در جهت حفظ هوای پاک برداریم. پلیس راهور در کنار شماست تا با همکاری جمعی، تهران را به شهری سالم‌تر و قابل‌تنفس‌تر تبدیل کنیم.

