متروی تهران آماده ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان می‌توانند برای حضور در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار در محدوده لانه جاسوسی آمریکا از ایستگاه مترو طالقانی استفاده کنند. پس از پایان مراسم نیز این ایستگاه برای ارائه خدمات مناسب به مسافران آماده خواهد بود.

در صورت بروز ازدحام توصیه می‌شود مسافرانی که قصد پیاده یا سوار شدن در ایستگاه آیت‌الله طالقانی را دارند، از ایستگاه‌های شهدای هفتم تیر یا دروازه‌دولت استفاده کنند. 

 به منظور تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی و مدیریت ازدحام مسافران، قطار‌های فوق‌العاده در خط یک مترو به‌کار گرفته خواهند شد.

همچنین به‌منظور تسهیل بازگشت شرکت‌کنندگان در راهپیمایی، پس از پایان مراسم، خدمات‌رسانی در ایستگاه آیت‌الله طالقانی به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

گفتنی است آیین راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار، صبح روز سه‌شنبه در مقابل لانه جاسوسی آمریکا واقع در خیابان طالقانی برگزار می‌شود.

