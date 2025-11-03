باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات اولیه آسیا امروز دوشنبه پس از تصمیم اوپک پلاس برای تعلیق افزایش تولید در سه ماهه اول سال آینده افزایش یافت.

قیمت آتی نفت خام برنت پس از بسته شدن ۷ سنت در روز جمعه، تا ساعت ۲۳:۳۶ به وقت گرینویچ با ۴۷ سنت یا ۰.۷۳ درصد افزایش به ۶۵.۲۴ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از بسته شدن ۴۱ سنت در جلسه قبل، با ۴۵ سنت یا ۰.۷۴ درصد افزایش به ۶۱.۴۳ دلار در هر بشکه رسید.

هشت کشور عضو اوپک پلاس، از جمله روسیه و عربستان سعودی، برنامه تولید نفت خود را برای ماه دسامبر در یک جلسه آنلاین در روز یکشنبه تعیین خواهند کرد.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، هشت عضو اوپک پلاس (روسیه، عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، قزاقستان، الجزایر، عمان و کویت) به طور داوطلبانه تولید نفت را به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داده‌اند.

از آوریل ۲۰۲۵، این کشور‌ها شروع به بازگرداندن تدریجی حجم کاهش یافته به بازار کردند و تا سپتامبر، هشت عضو اوپک پلاس، یک سال زودتر از برنامه اولیه، به طور کامل از کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز خارج شدند.

منبع: النشره