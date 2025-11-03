شاخص بورس تهران تا این لحظه با رشد بیش از ۴۲ هزار واحدی به ۳ میلیون ۲۵۹ هزار واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شاخص بورس تهران تا این لحظه با رشد بیش از ۴۲ هزار واحدی به ۳ میلیون ۲۵۹ هزار واحد رسید و سقف تاریخی خود را شکست.

شاخص کل بورس

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
برخی بازار سرمایه رو با بازار تره بار اشتباه گرفتن وقتی هم زیان میکنن به جای پذیرفتن نقش خودشون در این اشتباه ناله و نفرین میکنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۲:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اگه میخواهید پولتان رو نابود کنید, اگر پولتان مایه استرس شماست، معرفی میکنم، کوره پولسوزی ایران، بورس!
اموالتان را با بورس به باد فنا بسپارید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آقای خاص
۱۲:۲۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قیمت ها قیمت شاخص زیر 2 میلیون است ... من شش ماه پیش سهم گرفتم همشون در ضرر 30 40 درصدی هست؟ این شاخص سازی است فقط وگرنه هیچ رشدی متوجه و عایدی برای مردم ندارد چند سهم شاخص ساز را بالا و پایین میکنن و شاخص سازی لعنت بهشون
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خیلی تخصص میخواد سهمی خریده باشی که بعد از رشد 37 درصدی شاخص کل و 24 درصدی شاخص هم وزن هنوز توی چهل درصد زیان باشه
