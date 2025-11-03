شاخص بورس تهران تا این لحظه با رشد بیش از ۴۲ هزار واحدی به ۳ میلیون ۲۵۹ هزار واحد رسید.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u06a9\u06cc\u0645\u06cc\u0627 \u0642\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0631 -\u00a0\u0634\u0627\u062e\u0635 \u0628\u0648\u0631\u0633 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0628\u0627 \u0631\u0634\u062f \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u06f2\u06f5\u06f9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f \u0648 \u0633\u0642\u0641 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a.\n