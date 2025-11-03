دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس تخصیص ارزی که در قانون در حوزه خودرو بر بانک مرکزی تکلیف کردیم و باید دو میلیارد یورو تخصیص ارز داشته باشد، را شاهد نیستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه گفته می‌شود که دولت شش ماه است جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفته است، گفت: اینکه عنوان دولت را ما برای توقف واردات خودرو در نظر بگیریم، صحیح نیست. آن چیزی که الان گره افتاده در بحث واردات خودرو، دو تا موضوع است یکی بحث نهایی شدن تعرفه واردات است که در گیرودار شکایت و شکایت‌کشی افتاد و قضایی شد، چون دولت تعرفه صددرصدی را تعریف کرده بود و متوسط خودروهای لوکس را ۲۸۰ درصد گذاشته بود و خودروهایی که استفاده عمومی‌تر دارند و قیمت پایین‌تری و سی‌سی پایین‌تری دارند را حدوداً بین ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد در نظر گرفته بود که مورد شکایت قرار گرفت. این یک نکته است که الان به سرانجام رسیده و دولت تعرفه واردات انواع خودروها را با کلاس‌های مختلف دارد.

نماینده مردم اردکان در مجلس بیان کرد: نکته دوم که بسیار حائز اهمیت و عمده مسئله توقف واردات خودرو بر مبنای آن است، بحث تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است که خدمت آقای دکتر فرزین هم گلایه کردیم.

این نماینده مجلس می‌گوید با وجود همه موضوعات و اولویت‌های اساسی که کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تخصیص ارز به حوزه واردات کالاهای دیگر دارد، اما در حوزه خودرو تا الان نتوانستیم تخصیصی که در قانون بر بانک مرکزی تکلیف کردیم که طی آن باید دو میلیارد یورو تخصیص ارز داشته باشد را از بانک مرکزی شاهد باشیم که این دو عامل باعث شده که ماه هشتم سال برسد و ما وارداتی که اسمش را بگذاریم «واردات رسمی» که بتواند یک تکانه‌ای در بازار ایجاد کند، عرضه جدیدی به وجود بیاورد، قیمت را بشکند و مردم را امیدوار کند به اینکه بالاخره بحث واردات خودرو انجام شد را متأسفانه نداشته باشیم.

پوردهقان تاکید کرد: قطعاً ما در همین ماه تعیین تکلیف خواهیم کرد؛ هم با بانک مرکزی، هم وزارت صنعت و هم با گمرک، تا به هر حال تعیین تکلیف این موضوع انجام شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه واردات خودروی برقی الان به چه صورت است؟ و این خودروهایی که وارد شده‌اند چه زمانی به مردم واگذار می‌شوند؟، گفت: اولویت نخستی که از طرف دولت اعلام شده، در جهت اینکه مسائل حوزه خودرو جلو برود، یک بخش آن مربوط به واردات خودروی جانبازان عزیز ماست که آن هم به تعداد بسیار محدودی انجام شد و بخش دیگر مربوط به خودروهای برقی است که البته تعرفه خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی در قانون مشخص شده و عدد ۴ و ۱۵، به جهت اینکه بتوانند خودروهایی با قیمت پایین‌تر به‌واسطه تعرفه پایین‌تر بیاورند بنابراین در حوزه خودروی برقی و هیبریدی ما کمی اوضاع بهتر است، اما خودروهای بنزینی متأسفانه وضعیت خوبی ندارند.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه الان شاهد هستیم خودروهای برقی با قیمت‌های بسیار بالا واگذار می‌شوند، اظهار کرد: در خصوص قیمت‌گذاری هم باید اشاره کنیم ما وقتی خودروی برقی یا هیبریدی را می‌آوریم با تعرفه‌های ۴ و ۱۵، قطعاً باید قیمت‌ها متناسب‌تر از خودروهای عادی بنزینی باشند و نیاز به نظارت دستگاه‌های اجرایی و عزیزانی که در حوزه اجرا هستند و قرار است قیمت‌گذاری کنند نیاز است این موضوع نهایی شود.

این نماینده مجلس می‌گوید یک گزارشی از وزارت صمت درباره گزارش‌هایی که مردم به ما می‌دهند مبنی بر اینکه «خیلی از این خودروها را با قیمت بالاتر گرفتیم» یا «حاشیه سود خیلی از واردکننده‌ها عددهای عجیب و غریبی است» را خواستیم لذا منتظریم گزارش در حوزه نظارتی هم برسد تا بتوانیم در این حوزه تعیین تکلیف نهایی داشته باشیم.