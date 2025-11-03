با جدایی رضا درویش از پرسپولیس، معاون ورزشی این باشگاه آماده تغییرات گسترده در آکادمی این باشگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حکم رضا درویش مدیرعامل پیشین پرسپولیس برخی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس از جمله، مرتضی فنونی‌زاده، بهروز سلطانی، سعید نعیم‌آبادی و جمشید شاه‌محمدی به عنوان استعدادیابان آکادمی باشگاه پرسپولیس معرفی شدند.

پیگیری‌های خبرنگاران نشان می‌دهد که محمد انصاری معاون ورزشی سرخ‌پوشان از این پیشکسوتان خواسته که دیگر در تمرینات تیم‌های پایه شرکت نکنند تا به نوعی با آنها قطع همکاری کرده باشد.

گفتنی است این تنها اقدام انصاری در آکادمی پرسپولیس نخواهد بود و به زودی شاهد تغییرات زیادی از سوی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در این بخش از باشگاه خواهیم بود.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اقدام عجیب چیه شاید میخوان ساختار معیوب رو تغییر بدهند تازه اینا جوان هستند و تیزتر و سریعتر هستند
اون همیشگی ها که تو کشور هی میچرخن و مدیرن دستپختشون مشخصه دیگه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
آقای محمد انصاری که خودش اینگونه تصمیم ها را
نمی گیرد ، مسلما دستور جناب حدادی است !!!
۰
۲
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
درتمام مشاغل ورشته ها ورزشی وغیرورزشی ازمشاوره ی پیشکسوتان دلسوزوخدوم بایدبهره گرفت وازتکراراشتباهات پیشگیری کرد.
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قضاوت نکنید. حاج محمد خوذش یک پیشکسوت هست. قصدش برنامه ریزی و لستفاده بهینه از پیشکسوتانیست که بازدهی بهتر. اطلاعات به روزتر. فنی تر باشند وبشه از علم و دانششان در پیشرفت تیم و ساختار پایه لستفاده کته. کاری که خودش در مناطق محروم پایتخت لنحام داد و سرمایه های خوبی برای فوتبال کشف کرد.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
کار درستیه جوان ها فعالترن کار رو به جوان ها بدین تا پیشرفت کنید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تو این فوتبال اگر پسر مثبت باشی نمیتونی کار کنی . آدم‌های.....نمی‌گذارند آدم‌های بی حاشیه کار کنند . پس بنابراین حاج محمد هم خیلی عمر مدیریتی نخواهد داشت
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
پیشکسوتها اگه استعداد جدید کشف کردن باید بتونن آزادنه تو‌ پرسپولیس رفت و آمد کنن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قدم مثبت
۱
۱۰
پاسخ دادن
