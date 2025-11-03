با جدایی رضا درویش از پرسپولیس، معاون ورزشی این باشگاه آماده تغییرات گسترده در آکادمی این باشگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حکم رضا درویش مدیرعامل پیشین پرسپولیس برخی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس از جمله، مرتضی فنونیزاده، بهروز سلطانی، سعید نعیمآبادی و جمشید شاهمحمدی به عنوان استعدادیابان آکادمی باشگاه پرسپولیس معرفی شدند.
پیگیریهای خبرنگاران نشان میدهد که محمد انصاری معاون ورزشی سرخپوشان از این پیشکسوتان خواسته که دیگر در تمرینات تیمهای پایه شرکت نکنند تا به نوعی با آنها قطع همکاری کرده باشد.
گفتنی است این تنها اقدام انصاری در آکادمی پرسپولیس نخواهد بود و به زودی شاهد تغییرات زیادی از سوی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس در این بخش از باشگاه خواهیم بود.
منبع: ایرنا