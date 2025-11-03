به گفته مدیرعامل شرکت آب و منطقه استان ، سد امیرآباد در ۷۰ کیلومتری شهر سنندج شهرستان کامیاران و بخش موچش قرار دارد که اماده بهربرداری است .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی- آرش آریانژاد اظهار کرد : شهرستان کامیاران دارای آمار بسیار مناسبی در حوزه سدسازی است .

وی افزود: سد امیرآباد پارسال آبگیری شد و هم اکنون آماده بهره‌برداری کامل است این سد حدود ۶ میلیون متر مکعب حجم مخزن را دارست که در تراز نرمال دارد .

آرش آریانژاد بیان کرده: بهره‌برداری از این سد می‌تواند گامی موثر برای تبدیل اراضی دیم به آبی باشد، و اشتغال زایی بسیاری نیز به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و منطقه استان گفت : احیا و بهبود کشاورزی و افزایش تولید ،کنترل سیلاب‌ها ، اشتغال زایی و مهاجرت معکوس از مهمترین اهداف ساخت سد امیرآباد شهرستان کامیاران است.