به گفته مدیرعامل شرکت آب و منطقه استان ، سد امیرآباد در ۷۰ کیلومتری شهر سنندج شهرستان کامیاران و بخش موچش قرار دارد که اماده بهربرداری است .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی- آرش آریانژاد اظهار کرد :  شهرستان کامیاران دارای آمار بسیار مناسبی در حوزه سدسازی است .

وی افزود: سد امیرآباد پارسال آبگیری شد و هم اکنون آماده بهره‌برداری کامل است این سد حدود ۶ میلیون متر مکعب حجم مخزن را دارست که در تراز نرمال دارد .  

آرش آریانژاد بیان کرده: بهره‌برداری از این سد می‌تواند گامی موثر برای تبدیل اراضی دیم به آبی باشد، و اشتغال زایی بسیاری نیز به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و منطقه استان  گفت : احیا و بهبود کشاورزی و افزایش تولید ،کنترل سیلاب‌ها ، اشتغال زایی و مهاجرت معکوس از مهمترین اهداف ساخت سد امیرآباد شهرستان کامیاران است.

 

 

