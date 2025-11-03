ورود دادستانی یزد به پرونده سقوط دانشجوی معماری

دادستانی یزد بلافاصله پس از وقوع حادثه سقوط یکی از دانشجویان معماری دانشگاه یزد از بام خانه‌ای تاریخی در بافت قدیمی شهر، با تشکیل پرونده ویژه، بازپرس مخصوصی را برای بررسی ابعاد این حادثه تلخ مأمور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بنا براعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، دادستانی یزد بلافاصله پس از اطلاع، با ورود فوری به پرونده حادثه سقوط یک دانشجوی رشته معماری از بام خانه‌ای تاریخی در محله پنبه‌کاران، بازپرس ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع تعیین کرد. در همین راستا، رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و استاد مربوط برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شدند.

براساس اطلاعات اولیه؛ این حادثه در جریان یک درس عملی مرتبط با نمونه‌برداری از بافت‌های تاریخی رخ داده است. استاد درس به همراه یک تیم پنج‌نفره از دانشجویان در خانه‌ای تاریخی در محله پنبه‌کاران حضور داشتند. حسب ادعای مطرح شده، عملیات تعیین متر و اقدامات فنی، به دلیل ضرورت استفاده از لیزر، می‌بایست در ساعات منتهی به تاریکی هوا انجام می‌شد. تیم مذکور بر روی بام خانه تاریخی مشغول به فعالیت بودند که یکی از دانشجویان در حال عبور از عرض بام، به دلیل تاریکی هوا، از نورگیر خانه به پایین پرتاب شد و متاسفانه در پی این حادثه، مرگ مغزی ایشان توسط تیم پزشکی تایید شده است.

به محض اطلاع از حادثه، پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای یزد تشکیل شد و با حضور بازپرس، تیم بررسی صحنه جرم، عوامل انتظامی و همچنین استاد مربوط و دانشجویان حاضر در صحنه، نسبت به بازسازی صحنه اقدامات لازم صورت گرفت. همچنین، باتوجه به اینکه در حال حاضر دلیلی مبنی بر عمدی بودن حادثه کشف نشده و احتمال قصور و سهل‌انگاری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته است، هیأت کارشناسی متشکل از چندین کارشناس در حوزه‌های مربوطه جهت بررسی تخلفات احتمالی صورت‌گرفته و میزان قصور افراد تعیین شده است.

دادستانی یزد تأکید دارد که رسیدگی به این پرونده با اولویت و دقت کامل ادامه یابد و نتایج بررسی‌ها در اسرع وقت اعلام خواهد شد.
دانشگاه و استاد مقصرن چون باید ایمن سازی میکردن بعد دانشجوها رو میبردن به ارتفاع
