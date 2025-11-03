باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن انیمیشن ژاپن اعلام کرد که صنعت انیمه این کشور در سال ۲۰۲۴ با رشد چشمگیر ۱۴.۸ درصدی به رکورد تاریخی ۲۵ میلیارد دلار (۳.۸ تریلیون ین) رسید؛ رقمی که نشاندهنده گسترش جهانی بیسابقهی محبوبترین هنر ژاپن است.
این نتایج در جریان بازار محتوای جشنواره بینالمللی فیلم توکیو منتشر شد و بخشی از گزارش سالانه صنعت انیمه ۲۰۲۵ محسوب میشود.
بر پایه این گزارش، درآمد بینالمللی صنعت انیمه اکنون بیش از نیمی از کل فروش سال ۲۰۲۴ را تشکیل میدهد و با رقم ۱۴.۲۵ میلیارد دلار (۲.۱۷ تریلیون ین)، ۵۶ درصد از کل بازار را در اختیار دارد. در مقابل، درآمد داخلی ژاپن در سال گذشته میلادی، ۱۰.۹۷ میلیارد دلار (۱.۶۷ تریلیون ین) و ۴۴ درصد از کل فروش بود.
رشد اصلی این صنعت نیز از بازارهای خارجی حاصل شده است؛ جایی که درآمد بینالمللی با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل آن به ۱۴.۲۷ میلیارد دلار رسید، در حالیکه فروش داخلی تنها ۲.۸ درصد افزایش داشت.
رشد کلی فروش انیمههای ژاپنی در سال ۲۰۲۴ پس از سال ۲۰۱۹ (که رشد ۱۵.۳ درصدی ثبت شده بود) قویترین عملکرد تاریخ صنعت انیمه محسوب میشود.
«ماساهیکو هاسگاوا»، نویسنده اصلی گزارش انجمن انیمه ژاپن، گفت: «اکنون بازار بینالمللی بسیار فراتر از بازار داخلی قرار دارد و این شکاف در آینده نیز بیشتر خواهد شد. رشد امروز صنعت، شامل قراردادهای جامع است که حقوق اکران سینمایی، پخش آنلاین، کالاهای جانبی و رویدادها را دربرمیگیرد و نه فقط توزیع محتوای تصویری.»
به گزارش هالیوود ریپورتر، نکته جالب اینکه این آمار حتی موفقیت بیسابقه فیلم «شیطانکش: قلعه بیپایان» را هم دربرنمیگیرد، انیمهای که از ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ اکران شده و با فروش ۶۷۰ میلیون دلار در گیشه جهانی، به پرفروشترین فیلم تاریخ ژاپن تبدیل شده است.
همچنین انیمه «مرد اَرهای» نیز که از ۲۴ اکتبر اکران شده، تاکنون ۱۳۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشته است. هر دو فیلم توسط شرکت «Crunchyroll» (زیرمجموعه انیمه سونی) با همکاری سونی پیکچرز توزیع شدهاند.
انجمن انیمه ژاپن که از ۲۲ سال پیش آمار دقیق صنعت انیمه را گردآوری میکند، میگوید این حوزه از سال ۲۰۰۹ تاکنون هر سال رشد مثبت داشته و حتی در دوران همهگیری کرونا نیز روند صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین از سال ۲۰۲۰ به بعد، درآمد بینالمللی از فروش داخلی پیشی گرفته است.
در بخش تولید نیز رکورد تازهای ثبت شده است و درآمد استودیوهای انیمه در سال ۲۰۲۴ با ۹.۱ درصد رشد به ۳.۰۶ میلیارد دلار (۴۶۶.۲ میلیارد ین) رسید. از این میزان، ۷۸۱ میلیون دلار (۱۱۸.۸ میلیارد ین) مربوط به درآمد خارجی است و نشان میدهد بخش عمدهی موفقیت جهانی انیمه هنوز حاصل خلاقیت استودیوهای ژاپنی است.
منبع: ایسنا