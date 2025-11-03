باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سانه تاکایچی، نخست وزیر جدید ژاپن روز دوشنبه در یک تجمع گفت که می‌خواهد با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیداری داشته باشد تا یخ روابط دو جانبه را بشکند.

نخست وزیر ژاپن فاش کرد: "ما قبلاً به طرف کره شمالی اعلام کرده‌ایم که مایل به برگزاری نشست هستیم. "

پیش از این، تاکایچی در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین دیدار کرد و پس از آزمایش موشک کروز استراتژیک دریا به سطح کره شمالی بر فراز دریای زرد، خواستار ثبات منطقه‌ای شد.

منبع: رویترز