باشگاه خبرنگاران جوان - توکسین‌های جلبک‌های دریایی مغز این موجودات باهوش را شبیه بیماران آلزایمری تخریب می‌کند. این هشدار، سلامت انسان را هم تهدید می‌کند.

تصور کنید یک دلفین هوشمند و بازیگوش، ناگهان در ساحل گرفتار شود و هیچ راه فراری نداشته باشد. اکنون پژوهشگران دلیل این پدیده مرموز را کشف کرده‌اند: توکسین‌های جلبک‌های دریایی که می‌توانند مغز دلفین‌ها را شبیه انسان‌های مبتلا به آلزایمر آسیب بزنند. این یافته نه تنها راز گرفتار شدن دلفین‌ها را روشن می‌کند، بلکه زنگ خطر را برای سلامت انسان و محیط زیست به صدا در می‌آورد.

دلفین‌ها گاهی در سواحل گرفتار می‌شوند و رفتارهای عجیبی را از خود نشان می دهند. تحقیقات جدید نشان می دهند که دلیل این پدیده ممکن است نوعی آسیب مغزی شبیه آلزایمر باشد.

پژوهشگران دریافتند که سیانوباکتری‌ها ، جلبک‌های ریز موجود در آب‌های گرم و غنی از مواد مغذی، توکسین‌هایی تولید می‌کنند که می‌تواند مغز دلفین‌ها را تخریب کند. یکی از این توکسین‌ها، BMAA و ایزومرهای آن، موجب ایجاد پلاک‌های آمیلوئیدی و پیچ‌خوردگی‌های پروتئین تاو در مغز دلفین‌ها می‌شود، همان تغییراتی که در بیماران آلزایمری دیده می‌شود.

یک مطالعه بر روی ۲۰ دلفین گرفتار در تالاب Indian River در فلوریدا نشان داد که میزان این توکسین‌ها در دلفین‌های گرفتار در فصل شکوفایی جلبک‌ها ۲۹۰۰ برابر بیشتر از دلفین‌های دیگر است. مغز این دلفین‌ها همچنین حاوی پروتئین‌های TDP-43 بود که نشان‌دهنده نوع شدیدتر بیماری عصبی است.

با گرم‌تر شدن آب‌ها و ورود مواد مغذی ناشی از فاضلاب و فعالیت‌های کشاورزی، دوره‌های شکوفایی جلبک‌های سمی طولانی‌تر شده است. دکتر دیوید دیویس از دانشگاه میامی می‌گوید: «دلفین‌ها به‌عنوان شاخص‌های محیط زیست، می‌توانند زنگ خطری برای سلامت انسان و خطرات اکوسیستمی باشند.»

این یافته‌ها نشان می‌دهد که آلزایمر دریایی، علاوه بر تهدید حیات دلفین‌ها، می‌تواند پیامدهایی برای سلامت انسان نیز داشته باشد. در مناطقی مانند میامی-دِید که آلزایمر شایع است، بررسی و کنترل توکسین‌های جلبک‌های سمی اهمیت بیشتری یافته است.

منبع: فرارو