رئیس مرکز سیما فیلم گفت: قطعاً سریال پایتخت ۸ ساخته خواهد شد. اما این سریال سریالی نیست که یکی دو روزه تصمیم به ساخت آن گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی نقویان، رئیس مرکز سیما فیلم در نشست خبری این مرکز ضمن اشاره به احیای برند‌های خاطره‌انگیز نظیر مرد هزار چهره، پایتخت، کارآگاه علوی، آژانس دوستی و... در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت گاندو ۳ گفت: درباره احیای برند گاندو اگرچه این برند از لحاظ حقوقی متعلق به تلویزیون است، اما موسسه آوینی مشغول تولید فیلمنامه آن هستند.

نقویان ادامه داد: باید گفت که موسسه آوینی در حال نگارش گاندوی ۳ با موضوع جنگ مقدس ۱۲ روزه است. بنای ما احیای برندهاست، همانطور که در سند تحول سازمان صداوسیما اشاره شده است. اگرچه رفتن به سمت برند‌های تلویزیون ریسک بالایی دارد، ولی خاطره خوشی برای خانواده‌ها رقم می‌زند.

رئیس مرکز سیما فیلم درباره احیای برند سریال کارآگاه علوی گفت: کارآگاه علوی ۳ در سه روز دیگر با کارگردانی سید جمال سید حاتمی وارد مرحله تولید می‌شود.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه سرنوشت ساخت پایتخت جدید چه خواهد شد؟ توضیح داد: قطعاً سریال پایتخت ۸ ساخته خواهد شد. سریال پایتخت سریالی نیست که یکی دو روزه تصمیم به ساخت آن گرفته شود. به همین دلیل است که حدود ۱۵ سال این برند روی آنتن تلویزیون است. چه من در سیما فیلم باشم و چه نباشم پایتخت ساخته خواهد شد. تولید پایتخت سخت است و به همین دلیل نمی‌توان برای آن زمان‌بندی مشخص کرد. وقتی به فیلمنامه خوب برسیم، قطعاً زمان تولید آن مشخص خواهد شد.

نقویان خبر داد که سریال سه هزار چهره در مرحله پیش تولید است. بهترین تابستان من ۲ در حال تولید است. از طرفی، سریال‌های طوبی ۲ در مرحله پیش تولید قرار گرفته، مهیار عیار ۲ و آتش و باد ۲ در مرحله تولید است. درباره سریال زیر آسمان شهر ۳ باید گفت که در مرحله مذاکرات اولیه با آقای مهران غفوریان هستیم، که در مرحله صحبت‌های اولیه است. ایشان هم علاقه‌مند به تولید این سریال هستند. بنابراین، اگر به ایده و طرح خوب برسیم، می‌تواند اتفاق خوبی را در زمینه احیای برند‌ها رقم بزند.

رئیس مرکز سیما فیلم درباره همکاری با چهره‌های شاخص طنز مانند رضا عطاران و امکان همکاری با این چهره در تلویزیون توضیح داد: همکاری با آقای رضا عطاران از سوی تلویزیون منعی ندارد. البته بستگی به کار و شرایط ایشان و مذاکرات طرفین دارد. باید تصریح کرد که هنوز صحبت‌هایی با ایشان نشده است. من با دوستان نزدیک آقای عطاران صحبت کردم که اگر امکانش هست، همکاری صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه آقایان حاتمی‌کیا و میرباقری مشغول تولید دو سریال بزرگ الف ویژه هستند، گفت: جدا از اینکه این سریال‌ها جزو کار‌های بزرگی هستند، نفس حضور آنها در تلویزیون مهم است. اگر به‌خاطر داشته باشید معمولاً یک سریال الف ویژه در تلویزیون در حال تولید بود و یک دهه هم برای تولید و پخش آن زمان می‌برد. ولی در حال حاضر، پنج سریال الف ویژه در مراحل مختلف تولیدی قرار دارند. دو سریال سلمان فارسی و حضرت موسی (ع) در حال تولید هستند. پوریای ولی به کارگردانی آقای جوزانی در مرحله برآورد‌های اولیه است. پیش تولید سریال رئیسعلی دلواری توسط آقای رضا میرکریمی آغاز شده است. سریال چمران هم در مرحله نگارش است. نگارش این سریال هم خوب جلو رفته است.

نقویان ادامه داد: سازمان صداوسیما این پنج الف ویژه را به طور جدی در دست اقدام دارد. باید گفت که در برنامه هفتم به سازمان صداوسیما پخش سریال الف ویژه در سال تکلیف شده است. اما به‌خاطر کم‌کاری‌هایی که در دهه‌های گذشته صورت گرفت، این آمادگی وجود ندارد که امسال سریال الف ویژه روی آنتن تلویزیون قرار بگیرد. اما پیش‌بینی ما این است در سال آینده به صورت مرتب الف ویژه روی آنتن تلویزیون به صورت پخش هفتگی داشته باشیم.

وی درباره زمان پخش سریال شش ماهه مهران مدیری توضیح داد: برای سریال شش ماهه دو نوع پخش در نظر گرفته‌ایم. این سریال از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. زمان‌بندی پخش آن به این صورت است که یا بعد اتمام سریال الگوریتم در کنداکتور شبکه قرار بگیرد و یا اگر بنا به پخش در زمان دیگری است، برای پخش در پنج‌شنبه و جمعه در نظر گرفته می‌شود، که در این صورت زودتر به پخش خواهد رسید.

نقویان درباره حواشی پیش آمده پیرامون سریال پسران هور گفت: سریال پسران هور تحسین‌برانگیز بود و شامل همکاری ما با حوزه هنری بود. حواشی پیش آمده ناشی از سوء‌تفاهمات بود. هفته بعد هم آقای جبلی از عوامل این سریال تقدیر و تشکر به عمل خواهد آورد.

رئیس مرکز سیما فیلم درباره زمان‌بندی پخش سریال‌های ۰۲۴ و سریال ۸۷ متر کیانوش عیاری توضیح داد: یکی از اتفاقات ویژه‌ای که با تمرکزگرایی سریال در سیما فیلم رخ می‌دهد این است که ما از آنتن جلوتر قرار گرفته‌ایم. پیش‌تر کار‌ها در زمان تولید به آنتن می‌رسید، که امکان برطرف کردن ضعف‌ها وجود نداشت. چون سریال ۰۲۴ با موضوع دفاع مقدس است، جلوتر از آنتن کار‌های تولیدش به اتمام رسید. از آنجایی که این سریال جزو کار‌های مناسبتی دفاع مقدس است، پخش آن را برای سال آینده در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به سریال ۸۷ متر کیانوش عیاری گفت: این سریال در زمانی که بنده در سیما فیلم نبوده‌ام، برای عدم پخش آن تصمیم‌گیری و به پلتفرم‌های مختلف ارجاع داده شد. در جلسات اخیر تصمیم بر این است که کار‌های آرشیو و اداری انجام شود، که اگر بنا به پخش سریال در خارج از تلویزیون بود، مشکلی پیش نیاید.

نقویان با اعلام این خبر که اولین سریال گروه کودک سیما فیلم به عهده آقای داریوش فرضیایی قرار گرفته، گفت: این سریال با نام اکسیر در مرحله پیش تولید است و توسط ایشان برای آنتن تولید می‌شود. این سریال برای گروه سنی کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است. ان‌شاء‌الله تا چند ماه آینده رنگ آنتن به خود می‌گیرد.

رئیس مرکز سیما فیلم درباره همکاری تلویزیون با چهره‌ها گفت: از آقای داریوش فرضیایی گرفته تا آقایان محمدرضا ورزی برای سریال پریزاد تا آقای رضا میرکریمی، کمال تبریزی برای سریال اقبال لاهوری، جواد افشار، مهران مدیری، حسین سهیلی‌زاده، سعید آقاخانی، سید جمال سید حاتمی، لیلی عاج، جلیل سامان، احمدرضا درویش با سازمان در حال همکاری هستند. بنابراین، حجم همکاری چهره‌های مختلف در تلویزیون اتفاق نادری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، پنج سریال الف فاخر داریم، افزود: مثلاً سریال سرباز کوچک امام را داریم، که درباره آقای مهدی طحانیان، جوان‌ترین اسیر جنگی جنگ هشت ساله دفاع مقدس است. سریال یامامورا به کارگردان لیلی عاج درباره مادر شهید ژاپنی است، که در دست تولید است. سریال کندو در مرحله نگارش است، که احمدرضا درویش کارگردانی این اثر را به عهده دارد و سریال اقبال لاهوری کمال تبریزی در مرحله نگارش است.

نقویان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره باکس ماه رمضانی تلویزیون گفت: در ایام نوروز و ماه رمضان شاهد سریال‌های برند طنز و ماورایی خواهیم بود. از طرفی، یک سریال دیگر توسط آقای سیروس مقدم به نام سفر به میانه سر تولید می‌شود. این سریال به نویسندگی آقای علیرضا افخمی است. ولی این سریال به ماه رمضان امسال نخواهد رسید؛ چراکه در مرحله نگارش و پیش تولید اولیه است و به محض آماده شدن برای پخش آن تصمیم‌گیری می‌کنیم. با این‌حال، برای ماه رمضان امسال یک سریال ماورایی جدا از این روی آنتن خواهیم داشت. یک سریال طنز ویژه هم برای نوروز و رمضان خواهیم داشت.

وی درباره پروسه طولانی سریال‌های الف ویژه برای رسیدن به آنتن توضیح داد: به‌خاطر کم‌کاری در دوره‌های قبل است که ما سریال الف ویژه روی آنتن نداریم. درباره سایر سریال‌ها باید گفت که ما در دو سال گذشته سه برند داریم، که در حال احیای آن هستیم. چون توانسته مخاطبان زیادی را جذب کند؛ از جمله مهیار عیار، طوبی و فریبا در دست تولید است. از طرفی، به ساخت سینمایی پروژه‌ها فکر شده که می‌توان به رئیسعلی دلواری اشاره کرد.