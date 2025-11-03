باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت عراق به تعیین تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ماه) به عنوان تاریخ انتخابات پارلمانی رأی داد.

دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری عراق دریافت شد، اعلام کرد: «هیئت دولت به تعیین تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ به عنوان تاریخ انتخابات پارلمانی رأی داد.»

شایان ذکر است که عراقی‌ها ۲۰ آبان ماه به پای صندوق‌های رای می‌روند. انتخاباتی که از هر نظر به یک نقطه عطف برای این کشور بدل شده است.

هر چهار سال یکبار، شهروندان ثبت نام شده در تمام ۱۹ استان عراق (از جمله استان‌های اقلیم کردستان) باید برای انتخاب ۳۲۹ عضو شورای نمایندگان رأی دهند.

نظام انتخاباتی عراق به صورت پارلمانی اداره می‌شود و نخست وزیر از شیعیان، رئیس جمهور کرد‌ها و رئیس مجلس اهل سنت است. البته ناگفته نماند که هر کدام از آنها باید دو معاون داشته باشند که آن معاونان باید از مذاهب دیگر باشد. یعنی باید نخست وزیر عراق یک معاون کرد و سنی داشته باشد و بقیه هم اینگونه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)