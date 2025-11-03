مسعود شجاعی طباطبایی دبیر سومین مسابقه کارتون و کاریکاتور تراپیسم از جزئیات بیشتر این رویداد هنری گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر سومین دوره جشنواره کارتون و کاریکاتور تراپیسم در پاسخ به این سوال که آیا از خود کشور آمریکا ارسال اثر داشتیم؟ گفت: در دو دوره قبل برخی از هنرمندان بسیار مطرح و شاخصِ عرصه کارتون و کاریکاتور شرکت کردند. ما از آمریکا هم شرکت کننده داشتیم. در حال حاضر شما اتفاقاتی که در آمریکا رخ میدهد را میبینید. تظاهرات دهها میلیونی مردم آمریکا نشان میدهد که ترامپ به معنای واقعی منفور است، حال چه در کشور خودش و چه در دیگر کشورها نگاه تحقیر آمیزی که به دیگران دارد.
وی با اشاره به سفر دوحه و رفتاری ترامپ گفت: در هرحال ما در مسابقه ترامپیسم تلاش داریم این چهره را در شکلهای مختلفی که دیده شده و میشود نشان دهیم.
شجاعی طباطبایی عنوان کرد: هنر کارتن و کاریکاتور به واسطه اینکه یک هنر، بسیار بینالمللی است و زبان بینالمللی مطرح میشود، جزء اتفاقات واکنش سریع محسوب شود. تلاش داریم از این رسانه به عنوان یک ابزار بهره ببریم. حال حاضر در جنگ رسانه هستیم و از جنگ رسانه در کارتون و کاریکاتور بهره میگیریم.