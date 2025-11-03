دبیر نخستین رویداد ملی صنایع خلاق از حضور ۳۰ الی ۵۰ شرکت در این نمایشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نمایشگاه ملی صنایع خلاق ایران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا است روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه توسط مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر برگزار شود، از این رو به گفت‌وگو با دبیر این رویداد فرهنگی علمی پرداختیم.

سید صادق پژمان مدیر عامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: ان‌شاءالله رویداد ملی صنایع خلاق، ۱۴ و ۱۵ آبان در تهران برگزار خواهد شد و نهاد‌های مختلف، دستگاه های خصوصی به عنوان برگزار کننده و مشارکت کننده در کنار ما خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی اصلی این رویداد نقش مرکزی در برگزاری دارد و نهادهای مختلف به عنوان مشارکت کننده و همکار در کنار ما هستند.

وی درباره نقش وزارت فرهنگ در این رویداد ملی گفت: تعداد نهادهای متولی صنایع خلاق زیاد هستند و با تکثر نهادی مواجه هستیم؛ اما بخش زیادی از موضوعاتی که به عنوان صنایع فرهنگی و خلاق در دنیا شناخته می‌شود، موضوعاتی است که به صورت ذاتی با نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرتبط است. مانند پویانمایی، موسیقی، سینما، تبلیغات و عملا وزارت فرهنگ نقش اصلی حمایت کننده از این رویداد را داشته است. مخصوصا اینکه تبین، اهمیت و عمق از درجه اهمیت مورد نظر وزارت فرهنگ برای طراحی این رویداد بوده است.

وی تاکید کرد: سعی کرده‌ایم تمام زی نفعان و زی نفسان را برای این رویداد دعوت کنیم. حدود ۳۰ الی ۵۰ شرکت در نمایشگاه این رویداد حضور دارند که دستاور‌های خودشان را در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی در بعد محصولات و خدمات ارائه خواهند کرد. در مجموع در این دو روز ۵۰۰ نفر به عنوان اعضای پنل‌ها در این جلسات رویداد حضور پیدا خواهند. افراد علاقه‌مند می‌توانند در سایت این رویداد شرکت کنند و در این رویداد حاضر شوند.

پژمان در پایان سخنانش گفت: رویداد شعار مشخصی ندارد و اصل رویداد شعار اصلی است. اینکه اصل موضوع صنایع خلاق را از موضوع حاشیه‌ای و فردی به یک موضوع اصلی تبدیل کنیم، از همه ابعاد صنایع خلاق مسئله مهمی است و قصد داریم ماهیت و اهیمت این رویداد را نشان دهیم.

