نانوایی خانوادگی شاطر رضا + فیلم

یک نانوایی در قم با همت همه اعضای خانواده تنورش روشن مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاطر رضا صاحب نانوایی سنگکی در قم ۶ فرزند دارد که هر کدام در این نانوایی مسئولیتی دارند.

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ماشاءالله لا حول و لا قوه الا بالله علی العظیم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
درود بر آقا رضا زنده باد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ماشاالله
۰
۵
پاسخ دادن