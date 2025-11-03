رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: مراسم یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فردا با شعار محوری متحد و استوار، مقابل استکبار برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی - حجت‌الاسلام روح الله رحمانی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: مراسم یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی فردا با شعار محوری متحد و استوار، مقابل استکبار برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در یزد ساعت ۹ صبح در حسینیه امیر چخماق یزد برگزار می‌شود.

به گفته وی، راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در مسیرهای از پیش تعیین‌شده و در ساعات مختلف روز ۱۳ آبان ماه در شهرستان‌های استان یزد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رحمانی ادامه داد: در طول مسیر و در میدان امیرچقماق، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با مشارکت دانش آموزان مدارس به خصوص با توجه به ایام فاطمیه نیز برنامه خاص مداحی پیش بینی شده است.

بر این اساس، مردم شهرستان یزد و در مرکز شهر یزد حرکت خود را از میدان شهید بهشتی به سمت حسینیه امیرچقماق در ساعت ۹:۰۰ آغاز می‌کنند، همچنین مردم در شهرستان میبد راهپیمایی خود را از خیابان آموزش و پرورش در ساعت ۹:۰۰ شروع می‌کنند.

راهپیمایی در شهرستان اردکان از مسجد کوشکنو به سمت مصلی امام خمینی از ساعت ۱۰:۰۰ و در شهرستان اشکذر نیز مسیر حرکت راهپیمایی ۱۳ ٱبان از میدان بسیج به سمت میدان نماز از ساعت ۹:۰۰ برقرار خواهد بود.

در شهرستان بافق نیز حرکت از میدان شهدا به سمت امام‌زاده عبدالله و مردم در شهرستان مهریز از میدان شهدا به سمت میدان شهید صدوقی حرکت خود را از ساعت ۹:۰۰ آغاز می‌کنند.

مردم بصیر شهرستان تفت نیز از بوستان شهر به سمت مصلی قدس از ساعت ۹:۳۰ راهپیمایی می‌کنند.

در شهرستان خاتم نیز راهپیمایی از ساعت ۱۰:۳۰ از میدان جمهوری اسلامی به سمت مسجد جامع شروع می‌شود و مردم در شهرستان ابرکوه مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان را از میدان امام حسین به سمت میدان جانبازان در ساعت ۹:۰۰ برگزار می‌کنند.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان بهاباد نیز ساعت ۱۰ صبح با حرکت مردم از مسجد انقلاب بهاباد شروع و مقصد مسجد جامع خاتمه می‌یابد.

مردم ولایتمدار و استکبار ستیز شهرستان زارچ نیز حرکت خود را از ساعت ۱۰ در میدان شهدای زارچ شروع و به سمت سالن ورزشی شمس و سما آموزش و پرورش ادامه می‌دهند.

مردم غیور و انقلابی استان یزد با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، یک‌بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی و خصوصاً آمریکای جهان‌خوار اعلام کرده و بر وفاداری به آرمان‌های امام راحل (ره) و شهیدان تأکید خواهند کرد.

