مدیر کل راهداری استان اردبیل گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰۰ سامانه هوشمند جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی استان فعال است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - کلیم الله وثوقی گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰۰ سامانه هوشمند جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی استان فعال است که نقش مؤثری در کنترل ترافیک، پایش شرایط جوی و مدیریت ایمنی دارد.

او افزود:در هفت ماهه نخست امسال بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شده، ۳۲۵ کیلومتر عملیات روکش و لکه‌گیری آسفالت انجام گرفته و ۲۷ نقطه پرحادثه با نصب سیستم‌های روشنایی جدید ایمن‌سازی شده‌اند. همچنین احداث و بازسازی تابلو‌های هشداردهنده، علائم افقی و حفاظ‌های بتنی در محور‌های پرتردد با هدف کاهش تصادفات و ارتقای سطح ایمنی با جدیت دنبال شده است.

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل همچنین گفت: در حوزه توسعه راه‌های روستایی، که یکی از محور‌های عدالت‌محور دولت چهاردهم محسوب می‌شود، طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ کیلومتر از محور‌های روستایی استان اردبیل بهسازی، احداث و آسفالت شده است.

وثوقی افزود: این اقدام موجب رضایتمندی اهالی شریف مناطق روستایی و افزایش دسترسی آسان‌تر آنان به مراکز شهری و خدمات عمومی شده است.

او ایمن‌سازی محور‌های فرعی نیز همواره در دستور کار مدیران راهداری استان قرار دارد و در این راستا، طرح‌های اصلاح هندسی، نصب تابلو‌های هشداردهنده و اجرای حفاظ‌های ایمنی در مسیر‌های کم‌برخوردار با هدف کاهش سوانح و ارتقای امنیت تردد در حال اجراست.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل در ادامه گفت: در حال حاضر راهداران استان اردبیل در ۲۴ پایگاه مستقر، به‌صورت شبانه‌روزی و در تمام شرایط جوی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. این نیرو‌های پرتلاش با تعهد و حضور میدانی مداوم، نقش محوری در بازگشایی راه‌ها، نگهداری ابنیه فنی و تأمین ایمنی تردد ایفا می‌کنند.

وثوقی اظهار داشت: در کنار آنان، رانندگان زحمتکش بخش مسافر و کالا نیز با استمرار فعالیت در مسیر‌های درون و برون‌استانی، چرخ‌های اقتصاد منطقه را به گردش درآورده و پیوند میان تولید، بازار و زندگی روزمره مردم را حفظ کرده‌اند.

 

برچسب ها: سامانه هوشمند جاده ای ، محورهای مواصلاتی ، کاهش تصادفات ، ارتقای سطح ایمنی
خبرهای مرتبط
ثبت ۶۰۰ هزار تردد در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
۱۹ سامانه هوشمند جاده‌ای در اردبیل به بهره برداری رسید
ثبت بیش از ۲ میلیون تخلف سرعت غیرمجاز در استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
اعضای بدن یازدهمین ایثارگر اردبیلی اهدا شد
پروانه رایگان برای بازسازی سرای حاج یوسف اردبیل
فعالیت ۲۰۰ سامانه هوشمند جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز ۱۳ آبان در اردبیل
یک فوتی در اثر تصادف رانندگی در جاده نمین به اردبیل