باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - کلیم الله وثوقی گفت: هماکنون حدود ۲۰۰ سامانه هوشمند جادهای در محورهای مواصلاتی استان فعال است که نقش مؤثری در کنترل ترافیک، پایش شرایط جوی و مدیریت ایمنی دارد.
او افزود:در هفت ماهه نخست امسال بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر از راههای استان خطکشی شده، ۳۲۵ کیلومتر عملیات روکش و لکهگیری آسفالت انجام گرفته و ۲۷ نقطه پرحادثه با نصب سیستمهای روشنایی جدید ایمنسازی شدهاند. همچنین احداث و بازسازی تابلوهای هشداردهنده، علائم افقی و حفاظهای بتنی در محورهای پرتردد با هدف کاهش تصادفات و ارتقای سطح ایمنی با جدیت دنبال شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل همچنین گفت: در حوزه توسعه راههای روستایی، که یکی از محورهای عدالتمحور دولت چهاردهم محسوب میشود، طی هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ کیلومتر از محورهای روستایی استان اردبیل بهسازی، احداث و آسفالت شده است.
وثوقی افزود: این اقدام موجب رضایتمندی اهالی شریف مناطق روستایی و افزایش دسترسی آسانتر آنان به مراکز شهری و خدمات عمومی شده است.
او ایمنسازی محورهای فرعی نیز همواره در دستور کار مدیران راهداری استان قرار دارد و در این راستا، طرحهای اصلاح هندسی، نصب تابلوهای هشداردهنده و اجرای حفاظهای ایمنی در مسیرهای کمبرخوردار با هدف کاهش سوانح و ارتقای امنیت تردد در حال اجراست.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل در ادامه گفت: در حال حاضر راهداران استان اردبیل در ۲۴ پایگاه مستقر، بهصورت شبانهروزی و در تمام شرایط جوی در حال خدمترسانی به مردم هستند. این نیروهای پرتلاش با تعهد و حضور میدانی مداوم، نقش محوری در بازگشایی راهها، نگهداری ابنیه فنی و تأمین ایمنی تردد ایفا میکنند.
وثوقی اظهار داشت: در کنار آنان، رانندگان زحمتکش بخش مسافر و کالا نیز با استمرار فعالیت در مسیرهای درون و بروناستانی، چرخهای اقتصاد منطقه را به گردش درآورده و پیوند میان تولید، بازار و زندگی روزمره مردم را حفظ کردهاند.