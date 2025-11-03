تصاویر اولیه از مزار شریف، خسارت گسترده در مسجد کبود را نشان می‌دهد؛ مقامات از ادامه عملیات امداد و نگرانی از فروپاشی بیشتر خبر داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زلزله‌ای که بامداد امروز (دوشنبه) شمال افغانستان را لرزاند، خسارات گسترده‌ای به یکی از مهم‌ترین و زیباترین بنا‌های مذهبی این کشور، مسجد کبود مزار شریف، وارد کرد.

ویدئو‌های منتشرشده نشان می‌دهد که محوطه مسجد کبود پر از آوار شده و بخش‌هایی از نمای بیرونی آن ترک برداشته است. تصاویری که در تاریکی پیش از طلوع خورشید گرفته شده‌اند، نخستین شواهد از میزان ویرانی این مکان تاریخی را نشان می‌دهند.

مسجد کبود مزار شریف از مهم‌ترین نماد‌های مذهبی و معماری افغانستان است و مردم محلی به قصد و نیت زیارت امام علی (ع) به آنجا می‌روند. این مکان همچنین مرکز زیارتی و گردشگری بزرگی است که سالانه هزاران زائر از سراسر کشور به آنجا می‌آیند.

به گفته ساکنان محلی، بخش‌هایی از دیوار‌های مسجد فرو ریخته و کاشی‌های آبی مشهور گنبد و صحن آن بر زمین افتاده است.

مقامات محلی اعلام کردند که تیم‌های امداد همچنان در حال بررسی خسارات در داخل و اطراف مسجد هستند، در حالی که نگرانی‌هایی از بابت وجود ترک‌های عمیق و خطر ریزش بیشتر سازه وجود دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات فوری جست‌و‌جو و نجات در مناطق آسیب‌دیده خبر داده و سازمان ملل نیز تیم‌هایی را برای ارزیابی نیاز‌های انسانی و ارائه کمک‌های فوری اعزام کرده است.

شایان ذکر است افغانستان در سال‌های اخیر شاهد چندین زمین‌لرزه ویرانگر بوده است که آخرین آن در اکتبر ۲۰۲۳ در غرب کشور بیش از دو هزار قربانی بر جای گذاشت.

مقام‌ها هشدار داده‌اند که پس‌لرزه‌ها ممکن است موجب فرو ریختن بخش‌های بیشتری از مسجد کبود مزار شریف شود؛ بنایی که از آن به‌عنوان «نگین معماری اسلامی» و یکی از مقدس‌ترین نماد‌های فرهنگی و دینی افغانستان یاد می‌شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: زلزله افغانستان ، شمال افغانستان ، مزار شریف
خبرهای مرتبط
زلزله ۵.۸ ریشتری کامچاتکا روسیه را لزراند
زمین‌لرزه ۴.۶ ریشتری افغانستان را لرزاند
زلزله سمنگان و بلخ؛ بیش از ۲۰ کشته و ۳۲۰ زخمی + فیلم
اولین ارزیابی سازمان ملل؛ ویرانی ۵ هزار خانه در افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بدوین بدوید بروید خود شیرین ها بروید درستش کنید
۱
۰
پاسخ دادن
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
آخرین اخبار
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
اردوغان خواستار اقدام جهان اسلام برای بحران سودان شد
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
حملات اسرائیل به لبنان ۲ شهید و ۷ زخمی برجای گذاشت
تصویب پیش‌نویس اعدام اسرا در کنست «جنایت جنگی» است
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
زلزله ۵ ریشتری ترکیه را لرزاند
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
قاضی آمریکایی استقرار گارد ملی در پورتلند را متوقف کرد
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
نظرسنجی: بالاترین میزان نارضایتی از ترامپ طی دو دوره ریاست جمهوری
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد