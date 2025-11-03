باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زلزله‌ای که بامداد امروز (دوشنبه) شمال افغانستان را لرزاند، خسارات گسترده‌ای به یکی از مهم‌ترین و زیباترین بنا‌های مذهبی این کشور، مسجد کبود مزار شریف، وارد کرد.

ویدئو‌های منتشرشده نشان می‌دهد که محوطه مسجد کبود پر از آوار شده و بخش‌هایی از نمای بیرونی آن ترک برداشته است. تصاویری که در تاریکی پیش از طلوع خورشید گرفته شده‌اند، نخستین شواهد از میزان ویرانی این مکان تاریخی را نشان می‌دهند.

مسجد کبود مزار شریف از مهم‌ترین نماد‌های مذهبی و معماری افغانستان است و مردم محلی به قصد و نیت زیارت امام علی (ع) به آنجا می‌روند. این مکان همچنین مرکز زیارتی و گردشگری بزرگی است که سالانه هزاران زائر از سراسر کشور به آنجا می‌آیند.

به گفته ساکنان محلی، بخش‌هایی از دیوار‌های مسجد فرو ریخته و کاشی‌های آبی مشهور گنبد و صحن آن بر زمین افتاده است.

مقامات محلی اعلام کردند که تیم‌های امداد همچنان در حال بررسی خسارات در داخل و اطراف مسجد هستند، در حالی که نگرانی‌هایی از بابت وجود ترک‌های عمیق و خطر ریزش بیشتر سازه وجود دارد.

وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات فوری جست‌و‌جو و نجات در مناطق آسیب‌دیده خبر داده و سازمان ملل نیز تیم‌هایی را برای ارزیابی نیاز‌های انسانی و ارائه کمک‌های فوری اعزام کرده است.

شایان ذکر است افغانستان در سال‌های اخیر شاهد چندین زمین‌لرزه ویرانگر بوده است که آخرین آن در اکتبر ۲۰۲۳ در غرب کشور بیش از دو هزار قربانی بر جای گذاشت.

مقام‌ها هشدار داده‌اند که پس‌لرزه‌ها ممکن است موجب فرو ریختن بخش‌های بیشتری از مسجد کبود مزار شریف شود؛ بنایی که از آن به‌عنوان «نگین معماری اسلامی» و یکی از مقدس‌ترین نماد‌های فرهنگی و دینی افغانستان یاد می‌شود.

