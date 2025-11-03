باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس اطلاعیه رسمی کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق غربی استان، فعالیت مدارس نوبت ظهر در کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه و دشت‌آزادگان در روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

این تصمیم در ادامه تدابیر اتخاذشده برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و کاهش مواجهه با هوای آلوده اتخاذ شده است.

پیش از این نیز اعلام شده بود که فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این شش شهرستان از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و مدارس نوبت صبح نیز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شوند.

در پایان این اطلاعیه از خانواده‌ها خواسته شده است با رعایت توصیه‌های بهداشتی و پرهیز از تردد غیرضروری در فضای باز، در حفظ سلامت فرزندان خود کوشا باشند.

منبع خبرگزاری مهر