در پی تداوم آلودگی هوا در نیمه‌غربی استان خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس نوبت ظهر در شش شهرستان استان برای روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس اطلاعیه رسمی کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق غربی استان، فعالیت مدارس نوبت ظهر در کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه و دشت‌آزادگان در روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

این تصمیم در ادامه تدابیر اتخاذشده برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و کاهش مواجهه با هوای آلوده اتخاذ شده است.

پیش از این نیز اعلام شده بود که فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این شش شهرستان از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و مدارس نوبت صبح نیز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شوند.

در پایان این اطلاعیه از خانواده‌ها خواسته شده است با رعایت توصیه‌های بهداشتی و پرهیز از تردد غیرضروری در فضای باز، در حفظ سلامت فرزندان خود کوشا باشند.

