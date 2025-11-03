رئیس فدراسیون جودو گفت: خوشحالم تلاش‌های خانواده این رشته در بازی‌های آسیایی جوانان نتیجه داد، چراکه جودوی ایران به این مدال‌ها و خون تازه نیاز داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش میراسماعیلی در خصوص عملکرد موفق جودوکاران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان که با کسب یک مدال طلا و چهار برنز همراه شد، اظهار کرد: خوشبختانه این رویداد مهم برای جودوی ایران با نتیجه‌ای درخشان و خوب تمام شد.

وی افزود: مدت‌ها روی این بچه‌ها سرمایه‌گذاری کردیم. مهسا شکیبایی که مدال طلا گرفت ۱۵ ساله است و هنوز دو سال دیگر در رده نوجوان خواهد بود. ابوالفضل نظری هم که به برنز رسید، ۱۵ ساله است. دو جودوکار دیگر که به برنز دست یافتند نیز، ۱۶ ساله هستند. آنها سال‌ها در رده نوجوانان و جوانان خواهند بود و آینده‌سازان جودوی ایران تلقی می‌شوند. در واقع با تیمی از رده نونهالان و نوجوانان توانستیم در بحرین این نتیجه خوب را بگیریم.

میراسماعیلی افزود: چندی پیش این نفرات را برای کسب تجربه به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کردیم که در آنجا، پنجم و هفتم شدند، اما در بحرین که رویدادی بزرگ‌تر و سخت‌تری بود، نتیجه گرفتند. نگاه ما همیشه به آینده است و خوشحالم زحمات خانواده جودو به بار نشست.

رئیس فدراسیون جودو، بیان کرد: اکنون منتظر اعلام سهمیه المپیک جوانان هستیم که سال آینده در داکار برگزار می‌شود. امیدوارم سهمیه بگیریم و در آنجا نیز مبارزات خوبی را از جودوکاران‌مان شاهد باشیم. همین تیمی که به منامه اعزام شد با چند تغییر، در قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان سال آینده نیز شرکت خواهد کرد. آنها زمان زیادی پیش‌رو دارند و باید خوب هدایت شوند تا به موفقیت‌های بیشتری برسند.

وی با قدردانی از سحر چغلوند و احسان بهرامیان سرمربیان تیم‌های دختران و پسران جودو، افزود: حضور رشاد ممدوف نیز کمک زیادی به پیشرفت تیم داشت. او در دو ماه اخیر با نفرات کار کرد و واقعا تاثیرگذار بود.

میراسماعیلی توضیح داد: کمتر کسی فکر می‌کرد جودو در بحرین اینگونه نتیجه بگیرد، اما خوشبختانه به نتیجه مثبت ختم شد. جودو به این مدال‌ها نیاز داشت و خون تازه‌ای در رگ‌های جودوی ایران جاری شد. قطعا این نفرات را از نظر مادی و معنوی، حمایت خواهیم کرد و با برنامه‌ای مدون، تجربیات آنها را برای موفقیت‌های روزافزون، افزایش می‌دهیم.

رئیس فدراسیون جودو، ادامه داد: البته توقع من از برخی نفرات تیم بیشتر بود. متاسفانه جودوکار ما در پای فینال، با اختلاف بسیار کمی باختند، وگرنه مدال‌ها خوشنرگ‌تری کسب می‌شد.

وی گفت: همیشه نگاه ما به استعدادیابی و تیم‌های پایه بوده است. چند روز قبل نیز مسابقات استعداد‌های برتر جودو با حضور ۴۰۰ جودوکار دختر و پسر آن هم در سطحی خوب برگزار شد. حتما از دل این مسابقات، نفرات شایسته‌ای به تیم‌های ملی رده‌های سنی می‌رسند.

میراسماعیلی در خصوص راهنمای‌هایش به مهسا شکیبایی در مبارزه فینال که با جبران امتیاز و کسب طلا همراه شد، بیان کرد: وظیفه دارم علاوه بر مسائل مدیریتی، تجربیات فنی خود را به جودوکاران منتقل کنم. از همان صبح روزی که شکیبایی روی تاتامی رفت، معتقدم بودم چنانچه به راهنمایی‌ها توجه کند، توان کسب بهترین نتایج را داد. او بسیار خونسرد و با گاردی عالی مبارزات را آغاز کرد و در هر دیدار، شرایطش بهتر شد و در نهایت حریف قزاقستانی را در فینال شکست داد و طلا گرفت.

وی در خصوص اینکه تیم جودو بزرگسالان روز سه‌شنبه هفته جاری به‌منظور حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی راهی ریاض خواهد شد، گفت: ابوالفصل محمودی، امیرعباس چوپان، الیاس پرهیزگار، مریم بربط و سمیرا خاک‌خواه؛ پنج جودوکار ما در این رویداد هستند در این بین، محمودی تجربه بیشتری دارد و ۲۶ ساله است و سایر نفرات ما در رده سنی ۲۰ و ۲۱ سال هستند. سمیرا خاک‌خواه نیز که ۱۶ ساله است. با این تیم جوان به ریاض می‌رویم و هرچند کشور‌های مطرحی، چون جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان با مدال‌آوران المپیکی و دارای رنکینگ بالای خود شرکت می‌کنند، اما ناامید نیستیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فقط دروغ و شعار دادن و لابی کردن .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
این احسان بهرامیان قبلا به میراسماعیلی با قهرکردن اولتیماتوم داده بود تا مربی تیم اعزامی شد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
میراسماعیلی با بودجه جودوکاران دنبال ایرانگردی و جهانگردی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بعد از بحرین میرود عربستان ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مردم از عملکرد میراسماعیلی ناامید هستند .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وزیر ورزش توجهی به نظرات مردم ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فدراسیون جودو : فدراسیون اداری و استخدامی بیکاران کشور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
هر روز یکنفر رو در فدراسیون جودو عزل و دیگری رو سرکار میگذاره و عکس دونفره میگیره .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
جودو بیش از این چند مدال در غیاب کشورهای ژاپن کره جنوبی کره شمالی ...........نیاز به استعفای میراسماعیلی دارد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
کسب مدال برنز مشترک بین 9 جودوکار نه چندان مطرح در بحرین این همه سر و صدا ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بنظر میاد میراسماعیلی علاوه بر مدیران ورزشی ، خودش را هم گول میزند !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
میراسماعیلی اصلا مربی خوبی نبود نایب رییس خوبی نبود رییس خوبی نیست و انواع و اقسام محرومیت و تعلیق و دادگاه دارد .
