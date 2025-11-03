باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحجت فتاحی امروز در جلسه هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: در جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان محدودیت و تمهیدات ترافیکی در محل اجرای مراسم از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

او افزود: در این راستا درجهت ارتقای ایمنی تردد اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی در دو فاز انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل بیان کرد: در فاز نخست از ساعت ۲۴۰۰ بامداد روز ۱۳ آبان توقف هر نوع وسیله نقلیه در حد فاصل ایستگاه سرعین تا چهاراه بازار ممنوع است و در صورت توقف از طریق جرثقیل به مکان ایمنی منتقل خواهد شد.

فتاحی ادامه داد: در فاز دوم از ساعت ۰۸۰۰ صبح روز ۱۳ آبان تا پایان مراسم، تمام معابر منتهی به هسته مرکزی شهر از جمله (ایستگاه سرعین میدان ۱۵ خرداد، سه راهی دانش به میدان شریعتی) (چهارراه ورزش و خیابان شیخ صفی به چهارراه امام) (پل پیر عبدالملک، تقاطع امام حسین، چهارراه عالی قاپو به سمت چهارراه بازار) محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

او گفت: در شهرستان‌های تابعه نیز تمام مسیر‌های منتهی به اجرای مراسم محدودیت و ممنوعیت ترافیکی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل تصریح کرد: در صورتی که خودروی همشهریان به خارج از رینگ هدایت شده باشد، می‌توانند با تماس شماره تلفن‌های ۱۱۰و۱۲۰ از محل توقف و انتقال خودروی خود مطلع شوند.

فتاحی افزود: انتظار می‌رود همشهریان همچون سالیان گذشته خادمان و خدمت‌گزاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را در جهت خدمت‌رسانی هر چه بهتر یاری کنند.

منبع: راهنمایی رانندگی