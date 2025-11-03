سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس، از ثبت ۲ اثر شاخص تاریخی - فرهنگی در شهرستان لارستان در فهرست آثار واجد ارزش کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق زارع سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس اظهار کرد: بیمارستان امام سجاد (ع) لار واقع در شهر جدید لار و در خیابان ابن‌سینا، از بنا‌های شاخص دوره پهلوی دوم است که پس از زلزله سال ۱۳۳۹ و همزمان با ساخت شهر جدید لار ساخته شد.

او ادامه داد: این مجموعه شامل بیمارستان، زایشگاه و خوابگاه پزشکان است که به عنوان بخشی از نخستین زیرساخت‌های بهداشتی جنوب فارس، واجد ارزش معماری و تاریخی شناخته شده است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان فارس افزود: حسینیه اعظم لار نیز از دیگر آثار ثبت‌شده است که به دوره پهلوی دوم تعلق دارد و به دلیل جایگاه مذهبی و اجتماعی ویژه‌اش، اهمیت فراوانی دارد.

او تصریح کرد: این مکان نه‌تنها محل زندگی و تدفین آیت‌الله آیت‌اللهی، از علمای برجسته جنوب فارس، بلکه صحنه رویداد‌های وحدت‌آفرین میان شیعه و سنی در منطقه است.

زارع با اشاره به مصوبه شورای ملی ثبت آثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی در ۵ آبان ۱۴۰۴، گفت: ثبت این آثار به‌منزله پاسداشت هویت تاریخی لارستان است و از این پس هرگونه اقدام در عرصه و حریم آنها صرفاً با تأیید وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود.

لار در فاصله تقریبی حدود ۳۳۰ کیلومتر تا شیراز است و در جنوب استان فارس قرار دارد.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس

برچسب ها: آثار تاریخی ، ثبت آثار تاریخی
