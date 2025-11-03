رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف انبار احتکاری ۷۰ میلیارد ریالی کود و سموم کشاورزی در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ کارگاه سامع خورشاد رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر احتکار نهاده‌های کشاورزی واقع در یک شرکت بازرگانی، کشاورزی در شهرستان ساری، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس و شناسایی انبار مذکور، کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان به همراه کارشناسان اداره صمت به محل مذکور اعزام و در بازرسی از انبار موصوف بیش از ۷۰ میلیارد ریال انواع کود و سموم کشاورزی که فاقد ثبت در سامانه جامع انبار‌ها بوده را کشف کردند.

سرهنگ خورشاد در خاتمه با اشاره به اینکه مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق از اولویت‌های این پلیس بوده از شهروندان درخواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: پلیس فتا مازندران ، احتکار کالا
خبرهای مرتبط
کشف بیش از ۴ تن برنج تقلبی در بابل
کشف ۶۰ میلیاردی مواد غذایی احتکاری در ساری
کشف ۵ هزار کیسه آرد قاچاق و دستگیری ۶ متهم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در مازندران
توسعه کشت طلای سرخ در بهشهر
افتتاح نخستین دوره مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان در بابلسر + فیلم
توقیف موتور سنگین ۸ میلیاردی قاچاق در آمل
کشف ۷۰ میلیاردی کود و سموم کشاورزی احتکاری در مازندران
آخرین اخبار
کشف ۷۰ میلیاردی کود و سموم کشاورزی احتکاری در مازندران
توقیف موتور سنگین ۸ میلیاردی قاچاق در آمل
افتتاح نخستین دوره مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان در بابلسر + فیلم
توسعه کشت طلای سرخ در بهشهر
اعلام مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در مازندران
استقبال از مدال آور مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی جوانان در بابلسر + فیلم
بازگرداندن کودک ۷ ساله محمودآبادی به آغوش خانواده