باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دوم پاسدار محمد سهرابی، از پاسداران سرافراز شهرستان نهاوند استان همدان و از جانباز جنگ ۱۲ روزه بود که بر اثر شدت جراحات وارده پس از تحمل ۴ ماه درد و رنج جان خویش را فدای آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بنابراین شهروندخبرنگار ما به منظور ارج نهادن به مقام والای این شهید والامقام فیلمی جدید از این قهرمان ملی مبارزه با رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

