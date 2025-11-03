شهرداری اردبیل گفت: به منظور حمایت از کسبه برای بازسازی سرای حاج یوسف پروانه ساخت رایگان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود صفری امروز در بازدید از سرای حاج یوسف اردبیل، گفت: این بازار کهنه و فرسوده در تازه میدان اردبیل واقع شده و به دلیل ناایمن بودن چندین روز است که این سرا تعطیل شده است.

او افزود: در نشست با کسبه و بازاریان ۲ پیشنهاد شورا و شهرداری را مطرح کردیم تا با موافقت یکی از این روش‌ها شرایط را برای بهبود وضعیت داد و ستد در این بازار فراهم آوریم.

شهردار اردبیل تصریح کرد: پیشنهاد اصلی ما بازسازی سرای حاج یوسف است و در کنار آن، پیشنهاد کردیم که در صورت علاقه‌مندی کسبه می‌توانیم مقاوم‌سازی را نیز در دستور کار قرار دهیم.

صفری گفت: این بازار نیاز به بازسازی و مقاوم‌سازی دارد که ما به کسبه و اهالی بازار قول دادیم که در صورت مقاوم‌سازی در کنار آنها بوده و برخی خدمات و پشتیبانی‌ها را انجام دهیم.

او در ادامه تصریح کرد: بیشتر کسبه تمایل به بازسازی این مجموعه دارند که شورا و شهرداری تصمیم گرفت پروانه ساخت رایگان به آنها ارائه کرده و با یک طراحی مناسب این بازار در مدت زمان تعیین شده با همکاری و همراهی کسبه بازسازی و به چرخه فعالیت‌های اقتصادی اردبیل بازگردد.

شهردار اردبیل گفت: در شرایط کنونی امکان ادامه فعالیت بازار وجود ندارد و تاکید ما بر تعطیلی بازار سرای حاج یوسف به عنوان یکی از سرا‌های قدیمی مجموعه بازار تاریخی اردبیل است تا شرایط مرمت و بازسازی آن فراهم آمده و ایمن‌سازی در آن مورد توجه قرار گیرد.

صفری بیان کرد: قطعا با هماهنگی میراث فرهنگی و سایر نهاد‌ها زمینه و بستر این بازسازی فراهم می‎‌آید و ما آمادگی خود را اعلام کردیم تا در حد وسع و توان یاریگر این فرآیند باشیم.

او افزود: در کنار بازسازی سرای حاج یوسف، دیگر سرا‌های ناایمن شهر اردبیل شناسایی و بعد از هشدار و رایزنی با صاحبان و کسبه، اقدامات جدی را آغاز خواهیم کرد.

منبع: صدا و سیما