باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۵ میلیون تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده دامی