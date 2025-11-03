باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۵ میلیون تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان