پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار قزوین به مناسبت ۱۳ آبان

نماینده ولی‌فقیه دراستان و استاندار قزوین با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر حضور گسترده و پرشکوه مردم استان در راهپیمایی این روز بزرگ تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این بیانیه آمده است: در آستانه یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، و در ایامی که امت اسلامی در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، به عزاداری و ماتم نشسته است، بار دیگر ملت ولایتمدار ایران اسلامی با تاسی از سیره فاطمی، در مسیر آزادگی و حق‌طلبی به پا خواهد خواست.

یوم‌الله ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی، عزت‌خواهی و استقلال‌طلبی ملت بزرگ ایران و برگ زرینی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی است؛ روزی که فریاد رسای «مرگ بر آمریکا» از سر ایمان و آگاهی مردمی برخاست که هرگز زیر بار سلطه و زورگویی هیچ قدرتی نخواهند رفت. امسال نیز همچون سنوات گذشته، احاد مردم شریف استان با حضور حماسی خود در این روز تاریخی، بار دیگر پیام اقتدار، بیداری و مقاومت را به جهانیان مخابره خواهد کرد؛ پیامی که ریشه در ایمان، بصیرت و تبعیت از ولایت دارد.

امسال در حالی به استقبال یوم‌الله ۱۳ آبان می‌رویم که ملت سلحشور ایران در «دفاع مقدس ۱۲ روزه» خود در برابر تجاوز آشکار و جنایت‌بار آمریکا و اسرائیل کودک کش به خاک میهن اسلامی، جلوه‌ای درخشان از اقتدار، عزت و ایستادگی را به نمایش گذاشت. یاد و نام شهدای این حماسه ماندگار، چراغ فروزانی است که مسیر عزت و اقتدار ملت را روشن ساخته و نشان داد که ایران اسلامی در برابر هر تهدیدی، با صلابت و ایمان خواهد ایستاد. حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های شهدا و پاسخی قاطع به متجاوزان و حامیان ظلم و استکبار خواهد بود.

۱۳ آبان امسال، فرصتی است تا بار دیگر تبعیت از رهبری حکیم و فرزانه انقلاب، انسجام ملی و روح مقاومت اسلامی در برابر نظام سلطه به نمایش درآید؛ روزی برای نشان دادن اینکه ملت ایران نه تنها از فشار‌ها و تهدید‌ها هراسی ندارد، بلکه در پرتو هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، با عزمی راسخ در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارد؛ لذا از آحاد مردم مؤمن، ولایتمدار و انقلابی استان قزوین، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز ـ که این روز به نام آنان مزین است ـ دعوت می‌شود تا با حضوری پرشکوه، آگاهانه و با صلابت در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان شرکت کرده و با فریاد‌های استکبارستیز خود، بار دیگر وفاداری خویش را به آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، شهیدان گرانقدر و رهبر معظم انقلاب اسلامی به منصه ظهور برسانند.

حسین مظفری
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین
محمد نوذری
استاندار قزوین

برچسب ها: پیام مشترک ، استکبار جهانی ، 13 آبان
