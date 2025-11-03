باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم برگزاری رزمایش ملی طرح قرار دوازدهم در استان قزوین با حضور حجتالاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، و جمعی از مسئولان استانی و فعالان فرهنگیبه صورت ارتباط تصویری برگزار شد.
رزمایش قرار دوازدهم با هدف همافزایی نیروهای مردمی، ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و تقویت فعالیتهای فرهنگی در بقاع متبرکه برگزار میشود و از جمله برنامههای محوری سازمان اوقاف در سال جاری به شمار میرود.
حجتالاسلام سید مصطفی مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این مراسم اعلام کرد: در استان قزوین به همت بقاع متبرکه، ۳۱ عدد بخاری، ۱۲۰ دست لباس گرم و ۱۲۰ بسته معیشتی میان نیازمندان آبرومند توزیع خواهد شد.
وی افزود: در طول سال جدید، در دو مرحله بستههای غذایی به ارزش ۵ میلیارد تومان در استان توزیع شده است.
میثم عباسپور معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان هم گفت: در دوازدهم آبانماه، بستههای حمایتی شامل وسایل گرمایشی، لباس گرم و مواد غذایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان میان نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی تأکید کرد: این اقدامات با مشارکت مردم شریف و پرداخت حقوق موقوفه امکانپذیر شده و سازمان اوقاف نقش مدیریت و هماهنگی را در این مسیر ایفا میکند.