رزمایش ملی طرح قرار دوازدهم هم‌زمان با سراسر کشور در آستان مقدس امامزاده سلطان سیدمحمد (ع) قزوین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم برگزاری رزمایش ملی طرح قرار دوازدهم در استان قزوین با حضور حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، و جمعی از مسئولان استانی و فعالان فرهنگیبه صورت ارتباط تصویری برگزار شد.

رزمایش قرار دوازدهم با هدف هم‌افزایی نیرو‌های مردمی، ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در بقاع متبرکه برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های محوری سازمان اوقاف در سال جاری به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این مراسم اعلام کرد: در استان قزوین به همت بقاع متبرکه، ۳۱ عدد بخاری، ۱۲۰ دست لباس گرم و ۱۲۰ بسته معیشتی میان نیازمندان آبرومند توزیع خواهد شد.

وی افزود: در طول سال جدید، در دو مرحله بسته‌های غذایی به ارزش ۵ میلیارد تومان در استان توزیع شده است.

میثم عباس‌پور معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان هم گفت: در دوازدهم آبان‌ماه، بسته‌های حمایتی شامل وسایل گرمایشی، لباس گرم و مواد غذایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان میان نیازمندان توزیع خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اقدامات با مشارکت مردم شریف و پرداخت حقوق موقوفه امکان‌پذیر شده و سازمان اوقاف نقش مدیریت و هماهنگی را در این مسیر ایفا می‌کند.

برچسب ها: اوقاف و امور خیریه ، بسته غذایی
خبرهای مرتبط
استاندار قزوین:
قرارگاه خاتم الانبیا مجری طرح انتقال آب به قزوین است
آغاز مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در قزوین 
حقوق میان موقوفات و مردم برای صدور اسناد رسمی حفظ شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری مانور برخورد دو رام قطار باری در ایستگاه راه‌آهن قزوین
پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار قزوین به مناسبت ۱۳ آبان
برگزاری رزمایش ملی طرح قرار دوازدهم در استان قزوین 