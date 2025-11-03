پلیس هشدار داد: رانندگان ناوگان عمومی در تخلفات حادثه‌ساز ۲ برابر بیشتر نمره منفی دریافت می‌کنند، شدت نمره منفی برای تخلفات حادثه‌ساز در ناوگان عمومی بیشتر از خودرو‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: نظام جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با محوریت «تشدید نمرات منفی برای تخلفات حادثه‌ساز» در حال اجرا است و در این طرح، رانندگان وسایل نقلیه عمومی ومسافری در صورت بروز تخلفات پرخطر، با نمرات منفی سنگین‌تری نسبت به رانندگان خودرو‌های شخصی مواجه می‌شوند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اینکه هدف از این تفکیک، افزایش بازدارندگی و پیشگیری از تصادفات فوتی است، توضیح داد: برای نمونه، عبور از چراغ قرمز برای خودرو‌های شخصی ۵ نمره منفی و برای خودرو‌های عمومی و مسافربری ۱۰ نمره منفی به همراه دارد. همچنین سرعت غیرمجاز بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز برای خودرو‌های شخصی ۵ نمره منفی و برای خودرو‌های عمومی و مسافربری ۱۰ نمره منفی ثبت می‌کند.

سرهنگ محبی تأکید کرد: راننده‌ای که مجموع نمرات منفی‌اش به سقف قانونی برسد، گواهینامه‌اش توقیف و ملزم به گذراندن دوره‌های بازآموزی خواهد شد. هیچ‌گونه چشم‌پوشی برای تخلفات حادثه‌ساز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی روزانه جان ده‌ها مسافر را بر عهده دارد، گفت: رانندگان خودرو‌های عمومی تحت نظارت بیشتری قرار دارند و حساسیت در رفتار رانندگی آنها بالاست؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت توسط وسایل نقلیه شخصی رخ می‌دهد، از همین‌رو رویکرد پلیس، افزایش بازدارندگی در تخلفات پرخطرِ رانندگان شخصی است.

سرهنگ محبی در پایان خطاب به رانندگان گفت:عبور از چراغ قرمز یا سرعت غیرمجاز فقط چند ثانیه صرفه‌جویی نیست؛ ممکن است یک عمر پشیمانی باشد. نمره منفی، ابزار تنبیهی پلیس نیست؛ ابزاری برای حفظ جان شما و دیگران است.

Germany
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
تو خیابون ایران انگار قانون جنگل هست
وحشتناک رانندگی می کنند
حقوق عابر پیاده رو نمی فهمند!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
آیا کشته و مصدومیت بیش از ۸۰۰۰۰هزار نفر در سال در تصادفات رانندگی کافی نیست که ..پلیس راهور از فضای نمره دهی کودکستانی خود خارج شود ؟!!!.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مبلغ جریمه ها بازدارنده نیست . باید با اعمال قانون و افزایش چند برابری مبلغ جریمه فرهنگ سازی کرد و رانندگان را آموزش داد تا تخلف و حوادث رانندگی کاهش پیدا کند . ای کاری است که در کشور های موفق در کاهش تلفات و حوا ث رانندگی انجام می شود . برای نمونه در کشور گرجستان تا کمربند ایمنی بسته نباشد راننده تاکسی حرکت نمی کند زیرا جریمه آن معادل نصف حقوق یک ماه کارگر است و یا عبور از چراغ قرمز جریمه ای معادل یکماه حقوق کارگر را دارد. راننده جرات نمیکند تخلف کند و مبلغ جریمه بشدت بازدارنده است
۰
۴
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۴:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دقیقا باید پنج تا سی دلار جریمه بشن
این همه ماشین توی خیابان نیاز نیس
بودجه جریمه صرف خرید اتوبوس شهری بشه
Iran (Islamic Republic of)
افرین
۱۲:۲۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
جالب بود نظرات قبلی رو که گذاشتی
۰
۲
پاسخ دادن
