باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز دوشنبه ۱۲ آبان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به بیان تازه‌ترین مواضع دستگاه دیپلماسی درباره رویداد‌های جهان پرداخت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن تبریک روز مهم ۱۳ آبان که در خاطره ملت ایران به عنوان نماد تلاش عزت و هویت ماندگار شده است، گفت: هفته گذشته میزبان جمعی از دانشجویان نخبه از دانشگاه‌های مختلف بودیم و امیدواریم این تعامل، تجربه‌ای ارزشمند برای دانشجویان عزیز ما باشد. در آستانه‌ مناسبت مهمی قرار داریم؛ فردا، روز ۱۳ آبان، در خاطره ملت ایران به‌عنوان نماد تلاش برای حفظ استقلال، عزت و حریت خود ماندگار شده است. من پیشاپیش این روز را به تمامی دانش‌آموزان گرامی تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: در منطقه و در سطح بین‌المللی، تحولات بسیار سیال و سریع است. منطقه ما همچنان با معضلی بزرگ به نام اشغالگری و تداوم نسل‌کشی مواجه است. اگر تا دو یا سه هفته پیش از تداوم نسل‌کشی ابراز نگرانی می‌کردیم، از زمانی که تفاهم صلح به‌صورت اسمی آغاز شد و قرار بر برقراری آتش‌بس در غزه گذاشته شد، از آن پس از مفهوم «نقض آتش‌بس» استفاده می‌کنیم. اما واقعیت این است که ما همچنان با استمرار نسل‌کشی و نابودی جمعی فلسطینیان در غزه و کرانه‌ باختری روبه‌رو هستیم.

بقائی افزود: در این مدت کوتاه، از زمان مطرح شدن آتش‌بس تا امروز، بیش از ۲۰۰ فلسطینی بی‌گناه در جریان حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۶۰۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. مسئولیت ضامنان آتش‌بس بیش از هر زمان دیگری روشن است و آنان مسئولیتی سنگین بر عهده دارند. متاسفانه تداوم بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشور‌هایی که حامی اصلی این رژیم هستند، موجب گستاخی بیشتر و تداوم بی‌کیفرمانی اسرائیل در ادامه‌ی نقض‌های فاحش حقوق بشر شده است.

آنچه در غزه می‌گذرد، جنگ نیست، بلکه یک نسل‌کشی تمام‌عیار است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: روز گذشته، روز جهانی «پایان دادن به خشونت و مصونیت از مجازات برای جنایت علیه روزنامه‌نگاران» بود. این روز برای همه شما و برای همه ما اهمیت زیادی دارد. هر بار که درباره روزنامه‌نگاری و امنیت روزنامه‌نگاران سخن می‌گوییم، ناخودآگاه توجه‌ها به سمت جنایاتی جلب می‌شود که در دو سال گذشته در فلسطین اشغالی رخ داده است. در جریان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، حدود ۲۷۰ روزنامه‌نگار و تصویربردار کشته شده‌اند؛ آماری که بی‌سابقه است. این ارقام، هرچند از شدت تکرار برای ما عادی شده، اما در تاریخ منازعات نظیری ندارد و خود گویای این حقیقت است که آنچه در غزه می‌گذرد، جنگ نیست، بلکه یک نسل‌کشی تمام‌عیار است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مناسبت ۱۳ آبان، معمولاً در همین ایام، گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس منتشر می‌شود. امسال نیز اداره‌کل حقوق بشر، وابسته به معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، گزارشی در این زمینه تهیه کرده که به‌زودی منتشر و اطلاع‌رسانی خواهد شد. این اقدام در راستای قانون مصوب مجلس در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ انجام می‌شود؛ قانونی که وزارت امور خارجه را مکلف کرده است گزارش‌های سالانه در این خصوص تهیه و ارائه کند.

برخی سیاستمداران آمریکایی از تجربیات تلخی که برای جهان رقم زده‌اند، درس نگرفته‌اند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره ادعا‌های مطرح شده در اسناد اتهامات «جفری ابستین» علیه ایران گفت: ایمیل‌هایی که منتسب به وی است و در آنها بر اقدام نظامی یا اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران تاکید شده، از یک جهت امر تازه‌ای محسوب نمی‌شود؛ چراکه اقدامات ضدایرانی در سامانه تصمیم‌گیری ایالات متحده آمریکا سابقه‌ای طولانی دارد. اما نکته قابل توجه در این ایمیل‌ها آن است که فردی با سابقه روشن در زمینه فساد، قاچاق انسان و قاچاق زنان و کودکان، اموری که صحت آنها اثبات شده از سوی خود آمریکاست و صرفاً ادعا نیست؛ در این موضوعات نقش و ارتباطاتی داشته است. این فرد، که با بسیاری از متنفذان و مقامات رسمی در آمریکا و برخی کشور‌های غربی در ارتباط بوده، از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد افرادی با چنین سوابق پلید و مجرمانه در زمره دشمنان ملت ایران قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در خصوص مسئله دشمنی با ایران، نکته دیگری نیز قابل توجه است. اخیراً، در یکی از نشست‌هایی که در منطقه ما برگزار شد و مدیر اطلاعات ملی آمریکا در آن سخن گفت، اعترافی صورت گرفت مبنی بر اینکه ایالات متحده طی چند دهه، سیاست مداخله در امور داخلی کشور‌ها را دنبال کرده است. این سیاست، بنا به گفته خودشان، منجر به گسترش خشونت، نابودی جان انسان‌ها، خسارات جبران‌ناپذیر به کشور‌های مختلف و در نهایت، تشدید دشمنی، شکاف و تروریسم در سطح بین‌المللی شده است. این موارد را باید در کنار یکدیگر قرار داد.

سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد: متأسفانه، به نظر می‌رسد برخی سیاستمداران آمریکایی از این تجربیات تلخ که برای جهان رقم زده‌اند، درس نگرفته‌اند. امیدواریم مسائلی که در منطقه ما مطرح شده، از جمله جنایات، کشتار‌ها و فجایع انسانی، هم در سطح بین‌المللی مورد بازخواست قرار گیرد و هم افکار عمومی در آمریکا و غرب به این واقعیت پی ببرد که بخشی از سیاستمدارانشان، با سیاست‌هایی که در قبال منطقه‌ غرب آسیا در پیش گرفته‌اند، جز خشونت، تروریسم و نابودی نظام‌های مشروع کشور‌های منطقه، دستاوردی نداشته‌اند. نمونه‌ی آن را می‌توان در تحولات اخیر سوریه، بحران جاری در سودان که پیش‌تر منجر به تجزیه‌ی آن کشور شد، و نیز در وضعیت نابسامان لیبی مشاهده کرد که همگی به گسترش آشوب و هرج‌ومرج منتهی شده‌اند. ظاهراً اتهامی که مطرح شده این است که چرا برخی اطلاعات افشا شده است؛ یعنی نه‌تنها به اصل جنایت در نظام قضایی رژیم صهیونیستی پرداخته نمی‌شود، بلکه تمرکز بر افشای اطلاعات است. به‌نظر می‌رسد در ارتباط با کشتار، شکنجه و نقض‌های فاحش حقوق بشر، همان بی‌کیفرمانی‌ای که در سطح بین‌المللی وجود دارد، در سطح داخلی این رژیم نیز به همان شکل ادامه دارد.

پیامی در جریان سفر معاون سیاسی وزیر خارجه به عمان به ایران منتقل نشد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر، اخبار ضدونقیضی درباره تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا مطرح شده است. در حالی که برخی منابع این خبر را تکذیب کرده‌اند، روز گذشته سخنگوی دولت آن را تأیید کرد، این موضوع را به منظور شفاف سازی تشریح بفرمایید، گفت: در خصوص مباحث مرتبط با مذاکرات نیز باید گفت برخی اظهارنظر‌ها در این زمینه دقیق نبوده است. پرسش اصلی این بود که آیا در جریان سفر آقای روانچی به عمان، پیامی رسمی از سوی طرف آمریکایی از طریق عمان به ایران منتقل شده است؟ خیر، هیچ پیام رسمی در این خصوص وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: البته همان‌طور که رایج و متعارف است، واسطه‌های مختلف همچنان تلاش‌هایی برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها انجام می‌دهند و پیام‌هایی رد و بدل می‌شود، اما این موضوع به هیچ وجه به معنای آغاز فرایند مذاکره میان ایران و آمریکا نیست.

در پرونده آب وارداتی ایران به عمان هیچ اتهامی متوجه تهران نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در سفر آقای روانچی اتهام نادرست آب آلوده وارداتی از ایران که قرار بود عمانی‌ها این ادعا را تصحیح کنند مطرح شده است، گفت: موضوع آب وارداتی، در دیدار‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم که این اتهام نادرست و ناشی از خطایی بوده که به‌ناحق متوجه آب‌های وارداتی از ایران شده است. طرف عمانی اعلام کرده که به‌زودی بیانیه‌ای در این زمینه صادر خواهد کرد تا اصل ماجرا روشن و تصریح شود که هیچ اتهامی متوجه کالا‌های وارداتی از ایران نیست.

هیچ کشوری مجاز نیست به بهانه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی؛ به تمامیت ارضی کشور دیگری تعرض کند

اسماعیل بقائی در پاسخ به پرسشی درباره موضع ایران پیرامون تهدید کشور‌های آمریکای جنوبی از سوی آمریکا گفت: موضع رسمی ما بار‌ها اعلام شده است؛ تحرکات نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین را قاطعانه محکوم می‌کنیم و آن را مخل صلح و امنیت بین‌المللی می‌دانیم.

وی ادامه داد: ادعایی که در خصوص مقابله با قاچاق مواد مخدر مطرح شده، پیش‌تر نیز در همان منطقه بار‌ها مورد امتحان قرار گرفته است. این ادعا، از منظر عرف و حقوق بین‌الملل، فاقد وجاهت قانونی است؛ چراکه هیچ کشوری مجاز نیست صرفاً به بهانه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی؛ اعم از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرایم، به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور دیگری تعرض کند.

بقائی خاطرنشان کرد: حتی در عهدنامه‌ی مربوط به مقابله با مواد مخدر مصوب سال ۱۹۸۸ نیز بند مشخصی وجود دارد که تصریح می‌کند مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجوزی برای نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌ها محسوب نمی‌شود. از این رو، تهدید‌هایی که علیه ونزوئلا و برخی دیگر از کشور‌های آمریکای لاتین صورت می‌گیرد، به هیچ عنوان از نظر حقوقی و سیاسی قابل توجیه نیست و کاملاً مغایر با اصول منشور ملل متحد در خصوص منع توسل به زور و تهدید به استفاده از زور است. خطرناک‌تر آن‌که چنین اقداماتی می‌تواند مروج الگویی خطرناک در سطح بین‌المللی باشد. ما اخیراً شاهد تهدید مشابهی علیه نیجریه نیز بوده‌ایم. بنابراین، علاوه بر اینکه اصل این اقدامات در آمریکای لاتین و علیه کشور‌هایی نظیر ونزوئلا، کوبا، کلمبیا و دیگر کشور‌ها محکوم و مردود است، از آن جهت نیز نگران‌کننده است که می‌تواند زمینه‌ساز تکرار رفتار‌های مشابه از سوی سایر کشور‌ها و خود آمریکا در مناطق دیگر جهان شود. این روند، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید

در یک جنگ واقعی منطقه‌ای با رژیم صهیونیستی قرار داریم

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه امروز هیچ تردیدی در میان کشور‌های منطقه وجود ندارد که تهدید اصلی از ناحیه رژیم صهیونیستی است، گفت: البته حتی به‌کار بردن واژه «تهدید» در این زمینه چندان دقیق نیست، چراکه ما در یک جنگ واقعی منطقه‌ای با رژیم صهیونیستی قرار داریم. تهدید زمانی معنا دارد که هنوز عملی نشده باشد، در حالی که بیش از دو سال است که حداقل شاهد کشتار بی‌رحمانه مردم در فلسطین اشغالی هستیم؛ حمله به چند کشور منطقه، ادامه اشغالگری در لبنان و سوریه و نیز اقدامات تجاوزکارانه علیه باقی کشور‌ها از جمله قطر همگی گواه آن‌اند.

وی افزود: اجماع روشنی میان کشور‌های منطقه شکل گرفته است؛ نخست آن‌که تهدید اصلی، جدی و فعال در حال حاضر رژیم صهیونیستی است و دوم آن‌که کشور‌های منطقه برای تأمین و تضمین امنیت خود، نیازمند تفاهم و توافق با یکدیگرند. در همین ارتباط، توجه شما را به سخنان وزیر امور خارجه عمان جلب می‌کنم که دیروز یا پریروز مطرح شد؛ به‌گمان من، اظهارات ایشان در این زمینه کاملاً گویا و قابل تأمل بود.

امیدواریم میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ به تعهد خود به ورزش به عنوان امری غیرسیاسی پایبند باشند

اسماعیل بقائی در پاسخ به پرسشی درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون کارشکنی‌های احتمالی در مسیر حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی و مراسم قرعه‌کشی این بازی‌ها گفت: امیدواریم میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ به تعهد خود نسبت به ورزش به عنوان امری غیرسیاسی پایبند باشند؛ هرچند متاسفانه در عمل شاهد بوده‌ایم که در مواردی این اصل رعایت نشده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری و حمایتی را که بتواند در جهت تسهیل حضور موثر و قدرتمند تیم ملی فوتبال کشورمان در این رقابت‌ها ارائه دهد، فروگذار نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که اشاره شد، مراسم قرعه‌کشی گروه‌بندی رقابت‌ها احتمالاً در نیمه آذرماه برگزار خواهد شد. بر اساس اطلاعات موجود، مسئولان تیم ملی فوتبال کشورمان درخواست روادید خود را ارائه کرده‌اند. با توجه به محدودیت زمانی، امیدواریم دولت میزبان به تعهدات خود در زمینه صدور روادید بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی عمل کند. تعهدات فیفا در این خصوص کاملاً روشن است و انتظار می‌رود کشور‌های میزبان نیز بر اساس همان چارچوب عمل نمایند.

بقائی گفت: اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر احتمال بروز برخی کارشکنی‌ها در روند صدور ویزا شنیده‌ایم که امیدواریم صحت نداشته باشد. فدراسیون فوتبال در هماهنگی کامل با فیفا موضوع را پیگیری می‌کند و امیدواریم هم در مراسم قرعه‌کشی گروه‌بندی، نمایندگان فوتبال ایران بتوانند مشارکت داشته باشند و هم در خردادماه، تیم ملی فوتبال کشورمان با آمادگی و قدرت کامل در مسابقات حضور یابد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی از تکرار ادعا‌های بی مبنا علیه ایران خودداری کند

اسماعیل بقائی در پاسخ به پرسشی پیرامون سخنان اخیر رافائل گروسی گفت: مدیرکل، در واقع، همان چیزی را بیان کردند که برای همگان روشن است؛ اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همواره صلح‌آمیز بوده و هیچ نشانه‌ای از انحراف به سمت مقاصد نظامی در آن وجود نداشته است. این همان واقعیتی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب وظایف تخصصی و فنی خود همواره بر آن پایبند بماند و از طرح گزاره‌هایی که به نوعی تکرار ادعا‌ها و گمانه‌زنی‌های بی مبنا برخی طرف‌هاست، طرف‌هایی که صرفاً در پی بهانه‌جویی درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند، خودداری کند.

تهدید‌های ایالات متحده با هدف التهاب‌آفرینی و تأثیرگذاری بر فرایند‌های داخلی عراق صورت می‌گیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی گفت: ما در هر گفت‌وگویی که با کشور‌های همسایه، از جمله عراق، برگزار می‌کنیم، حتماً درباره مسائل امنیت منطقه‌ای و موضوعاتی که با امنیت ملی دو کشور مرتبط است، گفت‌و‌گو داریم. در همین چارچوب، این تهدید‌ها را نوعی مداخله در امور داخلی عراق می‌دانیم، به‌ویژه در آستانه انتخابات، که با هدف التهاب‌آفرینی و تأثیرگذاری بر فرایند‌های داخلی یک کشور مستقل انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بی‌تردید، چنین تهدید‌هایی هم مغایر با اصل حاکمیت ملی و اصل احترام به استقلال عراق و هم نشانگر ماهیت مداخله‌جو و تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا است. حتما این‌گونه اقدامات و التهاب‌زایی‌ها هیچ تأثیری بر عزم مردم عراق نخواهد داشت؛ مردمی که مصمم‌اند بر اساس آنچه به صلاح خود و به نفع امنیت کشورشان می‌دانند، تصمیم بگیرند و عمل کنند.

مهم‌ترین عامل انتشار تسلیحات کشتار جمعی، کشور‌های دارای این تسلیحات هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رویکرد متناقض آمریکا و غرب پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای خود و دیگر کشور‌ها گفت: این موضع‌گیری‌ها واقعاً مزروانه است؛ زیرا از یک سو، همان کشور‌ها نسبت به گسترش و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور را که هیچ دلیل یا مدرکی مبنی بر نظامی بودن آن وجود نداشته و ندارد؛ تحت فشار قرار می‌دهند. از طرف دیگر خود بدون هیچ‌گونه محدودیتی، تعهدات بین‌المللی‌شان را در چارچوب معاهده منع اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و سایر معاهدات مرتبط با خلع سلاح یا محدودسازی تسلیحات، زیرپا می‌گذارند.

این رفتار بسیار تاسف‌برانگیز است و همان واقعیتی را نشان می‌دهد که همه شاهد آن هستند؛ یعنی مهم‌ترین عامل در انتشار تسلیحات کشتار جمعی، کشور‌هایی هستند که خود از این تسلیحات برخوردارند. به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و دو کشور اروپایی که به آنها اشاره شد.

شرایط برای یک گفت‌وگوی معنادار فراهم نیست

اسماعیل بقائی در پاسخ به پرسش دیگری درباره از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت: هر زمان به مرحله مذاکرات برسیم، قاعدتاً در خصوص مسائل مرتبط با گروه مذاکره‌کننده و دیگر جزئیات تصمیم‌گیری خواهد شد. اما اکنون، شرایط و موضوعات مرتبط با مذاکرات روشن است و نیازی به تکرار آن نیست.

وی با تاکید بر اینکه حقوق و منافع ملت ایران باید محترم شمرده شود، خاطرنشان کرد: طرف‌های مقابل باید بپذیرند که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوق بین‌الملل و معاهده منع اشاعه دارای حقوق غیرقابل سلب است. بدون تردید، در هیچ مذاکره‌ای قرار نیست یک‌طرفه از حقوق مسلم خود گذشت کنیم. اگر این درک واقع‌گرایانه و احترام به حقوق ایران در طرف مقابل ایجاد شود، می‌توان گفت شرایط برای یک گفتگوی معنادار فراهم است؛ اما در شرایط فعلی، فکر نمی‌کنم که ما به آن مرحله رسیده باشیم.

امنیت مرز‌های ما، امنیت کل منطقه است

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: امنیت مرز‌های ما، امنیت کل منطقه است؛ بنابراین نیرو‌های مسلح ما با دقت ۲۴ ساعته، تحرکات و تحولات را رصد می‌کنند و در ارتباط نزدیک با کشور‌های همسایه به ویژه عراق قرار دارند. ما نشان داده‌ایم که در دفاع از خود، عزت، استقلال و حریم ایران با تمام وجود و توان خود دفاع می‌کنیم.

وی ادامه داد: اطمینان داریم که امنیت، احترام، استقلال و عزت برای همه کشور‌های همسایه ما، به ویژه عراق، به همان اندازه اهمیت دارد و آنها نیز حتماً قادر و توانمند هستند که در برابر هر شرارت از خود دفاع کنند. به هر حال، ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که همواره باید آمادگی‌های خود را حفظ کنیم، به‌ویژه در مواجهه با رژیمی شرور که هیچ قاعده قانونی را رعایت نمی‌کند.

وزارت امور خارجه پیگیر مشکلات تمام اتباع ایرانی در جهان است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دیدار خانواده یکی از اتباع زندانی ایران در ترکیه با وزیر امور خارجه گفت: دیداری که انجام شده، در راستای حمایت از اتباع ایرانی است که ممکن است در هر نقطه‌ای از جهان با مشکلی مواجه شده یا گرفتار شده باشند. خانواده‌ی آقای بیضایی درخواست داشتند مطالب و دغدغه‌های خود را منتقل کنند و از این فرصت برای دیدار با آقای وزیر استفاده کردند.

وی ادامه داد: موضوع ایشان، همچون سایر هم‌وطنانی که در نقاط مختلف دنیا ممکن است با مشکل یا اتهامی روبه‌رو شوند، به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی وزارت امور خارجه با جدیت پیگیری می‌شود. در خصوص قطعنامه صادرشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت صحرای غربی، موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن است. ما همواره از حق تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی حمایت کرده‌ایم. در متن این قطعنامه نیز، همان‌طور که اشاره شد، به ضرورت انجام تمهیدات و زمینه‌سازی‌های لازم برای اعطای خودمختاری به مردم صحرای غربی اشاره شده است. امیدواریم این مصوبه سازمان ملل متحد بتواند بستری برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم صحرای غربی فراهم سازد و موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت این منطقه نشود.

روند بازرسی از دو سایت نیروگاه بوشهر و رآکتور تحقیقاتی تهران در حال انجام است

بقائی در ادامه این نشست خبری گفت: اظهار نظر‌های متناقض و خارج از چارچوب صلاحیت‌های آژانس حتما کمکی به روند همکاری‌های ما با این نهاد نمی‌کند. در مورد نحوه همکاری‌ها، تکلیف کاملاً روشن است؛ ما همچنان عضو معاهده منع اشاعه هستیم و به موافقتنامه پادمان متعهدیم. همزمان، قانون مصوب مجلس مسیر همکاری را مشخص کرده است؛ هر بازرسی که آژانس بخواهد انجام دهد، بر اساس شیوه‌نامه و رویه‌های قانونی انجام می‌شود و شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری کرده و مجوز‌های لازم را صادر می‌کند.

وی ادامه داد: هفته گذشته هم اشاره کردم که بازرسی از برخی تأسیسات هسته‌ای، مانند نیروگاه بوشهر برای سوخت‌گذاری و رآکتور تحقیقاتی تهران که تولیدکننده حجم زیادی از رادیودارو‌های مصرفی بیماران کشور است، امری متعارف و لازم است. تا جایی که اطلاع دارم، روند بازرسی از این دو سایت حداقل در حال انجام است.

لبنان به عنوان کشوری مستقل، برای حفظ امنیت، حق دفاع از خود را داراست

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تهدیدات علیه لبنان، گفت: تهدید لبنان امری مستمر است و امر جدید نیست. در مدت اخیر، از زمان آغاز تفاهم آتش‌بس تاکنون، بیش از پنج هزار مورد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی انجام شده است.

وی ادامه داد: در روز‌های گذشته نیز این رژیم به‌صورت مکرر، غیرنظامیان لبنانی را هدف قرار داده و شماری از آنان را به شهادت رسانده است. افزون بر این، تعداد زیادی از اهداف غیرنظامی که به باور ما با توسعه و آبادانی لبنان ارتباط مستقیم دارند، مورد حمله قرار گرفته‌اند.

بقائی افزود: در اینکه اقدامات و تهدید‌های رژیم صهیونیستی به‌طور مطلق ناقض حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است، هیچ تردیدی وجود ندارد. با این حال، این رژیم هیچ‌گاه وقعی به قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل نگذاشته است.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: لبنان به عنوان کشوری مستقل و صاحب حاکمیت، برای حفظ امنیت، عزت خود، حق دفاع از خویش را داراست و قاعدتا که برای دفاع از امنیت و عزت، و حاکمیت یک کشور حتما لوازم کار هم وجود داشته باشد.

هرگونه مداخله در امور داخلی سودان موجب خسارت و آسیب‌های فراوان نه تنها برای آن کشورها، بلکه برای کل منطقه خواهد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه این نشست خبری گفت: وضعیت جزایر ایران کاملاً روشن است؛ این جزایر بخش لاینفک از سرزمین جمهوری اسلامی ایران هستند و ما هیچ ادعای خارجی را در این زمینه یا هر بخش دیگری از خاک کشور عزیزمان به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیریم. آنچه در سودان و برخی کشور‌های منطقه در حال وقوع است، واقعاً مایه نگرانی است. هرگونه مداخله در امور داخلی این کشور‌ها مضر است و ثابت که چنین مداخلاتی جز کشتار و هرج و مرج نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. سودان در مقطعی با جریاناتی مواجه شد که به اسم دموکراسی و حقوق بشر، کشور را به دو نیم تقسیم کردند و متأسفانه پس از آن، درگیری‌های داخلی ادامه یافت.

بقائی افزود: الان حوادث شهر فاشر و کشتار جمعی غیرنظامیان بسیار تکان‌دهنده بود. ما از همه طرف‌های درگیر خواستیم ضمن حمایت از دولت مرکزی، مسئولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهند. معتقدیم که هرگونه مداخله در امور داخلی سودان و دیگر کشور‌های منطقه، موجب خسارت و آسیب‌های فراوان نه تنها برای آن کشورها، بلکه برای کل منطقه خواهد شد.

ملت ایران همواره به صلح و زیست مسالمت‌آمیز با جهان افتخار کرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «به اندازه کافی سلاح داریم که بتوانیم جهان را ۱۵۰ بار منفجر کنیم» گفت: این اظهار نظر به اندازه خود گویای همه چیز است و نیازی به تشریح یا تبیین ندارد. نمی‌دانم اینکه به توانمندی افتخار شود که می‌تواند کره زمین را که نه تنها به انسان‌ها بلکه به همه موجودات متعلق است، نابود و زیر و رو کند، تا چه اندازه قابل افتخار است؟

وی ادامه داد: ما به عنوان ملت ایران همواره به صلح، همکاری و زیست مسالمت‌آمیز با همه جهان افتخار کرده است. در عین حال، ما همواره تأکید داشته‌ایم که در دفاع از عزت، استقلال و حریم خود، قاطع و استوار عمل می‌کنیم

در مذاکرات اخیر با طرف آلمانی، موفق شدیم مجوز‌های لازم برای فعال کردن سرکنسولگری در بن را اخذ کنیم

بقائی در ادامه افزود: در مورد اتریش، سفیر در سفارت این کشور مستقر شده است و به ما اطلاع داد که در حال تمهیدات لازم برای فعال‌سازی بخش‌های مختلف، از جمله حوزه‌های کنسولی و روادید هستند. در خصوص آلمان، بله، تعطیلی کنسولگری‌های ما مشکلات زیادی برای شهروندان ایرانی مقیم آن کشور ایجاد کرده بود، اما ما تلاش کردیم با راهکار‌ها و تمهیدات مختلف این مشکلات را کاهش دهیم. به‌عنوان نمونه، سفارت ایران در برلین فعالیت‌های کنسولی خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داد. همچنین، در مذاکرات اخیر با طرف آلمانی، موفق شدیم مجوز‌های لازم برای فعال کردن سرکنسولگری در بن را اخذ کنیم و سایر موارد نیز همچنان در حال پیگیری و مذاکره با طرف آلمانی است.

اظهارات کارشناسان درباره موضوع هسته‌ای، به هیچ عنوان بازتاب‌دهنده موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی گفت: در خصوص اظهار نظر‌هایی که در فضای رسانه‌ای یا کارشناسی مطرح می‌شود، باید گفت که اظهار نظر، آزاد است و ممکن است صاحب‌نظران و کارشناسان برداشت‌های خود را درباره موضوعات مختلف، از جمله موضوع هسته‌ای، بیان کنند. با این حال، این دیدگاه‌ها به هیچ عنوان بازتاب‌دهنده موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. موضع رسمی ما توسط سخنگویان رسمی بیان می‌شود. ما همواره گفته‌ایم که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است و گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موید آن است.

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره یکپارچه‌سازی گفت: ما الحمدلله جامعه‌ای باز هستیم و اظهار نظر‌ها درباره موضوعات مختلف، از جمله حوزه سیاست خارجی، بیان می‌شود. ما به‌عنوان دستگاه سیاست خارجی حتماً باید با سعه‌صدر دیدگاه‌های مختلف را بشنویم و بر این باوریم که همه کارشناسانی که درباره موضوعات سیاست خارجی اظهار نظر می‌کنند، با حسن‌نیت و از روی دلسوزی این کار را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: همزمان، هر جا که موضوع به مواضع رسمی کشور مرتبط شود، این مواضع توسط سخنگویان رسمی بیان می‌شود؛ مواضعی که در چارچوب عزت، مصلحت و حکمت تدوین شده و به‌عنوان موضع نظام در سطح بین‌المللی ارائه می‌گردد. این همان موضع رسمی کشور در سطح بین‌المللی است.

برای آغاز مذاکره طرفین باید منافع و نگرانی‌های مشروع و منطقی یکدیگر را بپذیرند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه وزیر امور خارجه اعلام کرده، عجله‌ای برای مذاکره نداریم و این موضع تا چه اندازه به نفع کشور است، گفت: وقتی طرف مقابل به دنبال زیاده‌خواهی است و به هیچ حد و مرزی قانع نمی‌شود، آیا شما به‌عنوان بخشی از ملت ایران مجوز می‌دهید که مذاکره‌کنندگان‌تان وارد چنین مذاکره‌ای شوند؟ هم آقای وزیر اعلام کرده‌اند و هم یک اصل منطقی وجود دارد که برای رسیدن به نتیجه‌ای معقول و منطقی در هر فرایند مذاکره‌ای، طرفین باید منافع و نگرانی‌های مشروع و منطقی یکدیگر را بپذیرند. هر زمان که این شرط محقق شود، قطعاً در استفاده از ابزار دیپلماسی دریغ نخواهیم کرد.

انتصاب گزارشگر ویژه برای موضوع حقوق بشر در ایران یک اقدام سیاسی بوده و مشروعیت ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی گفت: در رابطه با گزارش‌های موسوم به گزارش‌های کشوری، معتقدیم که اساساً نصب گزارشگر ویژه برای موضوع حقوق بشر در ایران یک اقدام سیاسی بوده و مشروعیت ندارد و از سوی چند کشور غربی از ابتدا تاکنون ادامه یافته است.

وی ادامه داد: در خصوص کمیته حقیقت‌یاب هم تکلیف کاملاً روشن است؛ این کمیته توسط وزیر خارجه سابق آلمان بنیان‌گذاری شد و متأسفانه در طول زمان، ملغمه‌ای از ادعا‌ها و اتهام‌های نادرست علیه ایران مطرح کرده است. نکته حائز اهمیت این است که علی‌رغم اینکه گزارش مذکور مملو از ادعا‌های بی‌اساس درباره حقوق بشر بود، جنایات رژیم صهیونیستی آن‌چنان روشن و محرز بود که نتوانستند از آن عبور کنند. در این گزارش، صراحتاً اقدامات رژیم صهیونیستی در تعرض علیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل مردود دانسته شده است.

در موضوع حقابه، نسبت به عملکرد افغانستان ناراضی هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضوع حقابه ایران در افغانستان گفت: واقعیت آن است که در موضوع حقابه، نسبت به عملکرد افغانستان ناراضی هستیم. در عین حال، ما از هر فرصتی استفاده کرده‌ایم تا مقامات ذی‌ربط در افغانستان را مجاب کنیم به انجام تعهدات خود، هم طبق معاهده هیرمند که دارای تعهدات مشخص است و هم در رابطه با هریررود. نبود موافقتنامه مکتوب در خصوص حقابه هریرود به معنای فقدان قاعده و قانون نیست؛ بر اساس عرف بین‌الملل، طرف بالادست تعهداتی دارد که ملزم به رعایت آنهاست.

وی افزود: اخیراً اطلاع یافتیم که بند سلما برای کشت پاییزه باز شده و امیدواریم این جریان به «سد دوستی» برسد. سفر آقای غریب‌آبادی به کابل سفر مهمی بود و در این سفر در خصوص سه موضوع مهم صحبت شد که یکی از آنها همین بحث حقابه بود. در این سفر، تفاهم شد که ظرف مدت کوتاهی، کمیته‌های مربوط به موضوع حقابه و آب از طرف افغانستان و ایران تشکیل شوند و نشست‌های فنی و مشخصی برگزار کنند تا نقاط و نکات مد نظر هر دو طرف به‌صورت شفاف مطرح شود. امیدواریم این رفت‌وآمد‌ها و مراودات بتواند زمینه را برای تأمین حقابه ایران فراهم کند، هم از مسیر هیرمند و هم هریرود.

برای عضویت در عهدنامه مقابله با جرایم سایبری باید مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی طی شود

بقائی در ادامه گفت: موضوعی که مطرح شد، در واقع مربوط به موافقت‌نامه‌ای یا عهدنامه‌ای است که اخیراً برای امضا توسط کشور‌های مختلف باز شده؛ این موافقت‌نامه درباره مقابله با جرایم سایبری است و طی سه تا چهار سال مذاکرات در سطح سازمان ملل متحد پیش رفته است. ما طبق قوانین جاری و مقررات لازم‌الاجرا برای امضای هر سند بین‌المللی موظف هستیم که اجازه‌نامه لازم را از هیئت دولت اخذ کنیم. این امضا در حال حاضر صرفاً امضای موقت محسوب می‌شود و هیچ تعهدی را برای ما ایجاد نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برای آنکه جمهوری اسلامی ایران عضویت رسمی در این سند را پیدا کند، حتماً باید مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی طی شود و پس از آن مراحل بعدی تا ابلاغ نهایی به‌عنوان معاهده لازم‌الاجرا انجام گیرد. بنابراین، تا کنون فقط موافقت در حد امضای موقت صورت گرفته است.

همکاری‌های ایران با روسیه و چین با جدیت پیگیری می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره همکاری‌های ایران با روسیه و چین پس از پایان قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: ما در زمانی که قطعنامه ۲۲۳۱ وجود داشت هم همکاری‌های خود را با هر دو کشور چین و روسیه داشتیم. بخش مرتبط با محدودیت‌های تسلیحاتی و دفاعی چند سال قبل منقضی شد و بنابراین، طبیعی است که اکنون همکاری‌های ایران با روسیه و چین در چارچوب موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای که با این دو کشور داریم، به قوت خود باقی است و با جدیت دنبال می‌شود.

