منطقه آزاد اینچه برون، محور ایجاد مراکز تجارت مشترک کشورهای عضو اکو

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمدقاسمی - زاهد عباسی، مدیر تجارت و سرمایهگذاری سازمان اکو، با اشاره به اینکه این سازمان شامل ۱۰ کشور عضو با جمعیتی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر است، اظهار داشت: با وجود ظرفیتهای فراوان در میان کشورهای عضو، سهم آنها از تجارت جهانی بسیار ناچیز است.
وی افزود: هدف اصلی ما تسهیل تجارت میان کشورهای عضو اکو است و در همین راستا، راهاندازی مراکز تجارت مشترک یکی از برنامههای کلیدی محسوب میشود که برای اجرای آن، منطقه آزاد اینچهبرون به عنوان گزینهای مناسب انتخاب شده است.
بر اساس تصمیم این نشست، فعالیت این مرکز ابتدا میان ایران و ترکمنستان آغاز و در مراحل بعدی به سایر کشورهای عضو اکو گسترش خواهد یافت.
در جریان این نشست، موضوعاتی همچون ایجاد بازارچههای مرزی، حمایت از توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی، یکسانسازی برخی قوانین و دستورالعملها، کاهش تعرفهها و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در مناطق تجاری مشترک مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت.
سازمان همکاری اقتصادی یا اکو (ECO - Economic Cooperation Organization) یک سازمان منطقهای بیندولتی است که با هدف ارتقای همکاریهای اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو شکل گرفته است. این سازمان در سال ۱۹۸۵ توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه پایهگذاری شد و بعدها با پیوستن دیگر کشورها، گسترش یافت.