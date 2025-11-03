آمریکا در حال ارتقاء یک پایگاه متروکه در پورتوریکو است که به وضوح برای عملیات نظامی بالقوه در ونزوئلا آماده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رویترز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که ایالات متحده در حال ارتقاء یک پایگاه متروکه در پورتوریکو است که به وضوح برای عملیات نظامی بالقوه در ونزوئلا آماده می‌شود.

به گفته این آژانس، کار‌های ساختمانی در پایگاه دریایی سابق جاده‌های روزولت در پورتوریکو که بیش از ۲۰ سال پیش بسته شده بود، در ۱۷ سپتامبر آغاز شد، زمانی که عملیات پاکسازی و بازسازی مسیر‌های تاکسی منتهی به باند فرودگاه آغاز شد. جدا از آن، ایالات متحده در حال گسترش زیرساخت‌های فرودگاه غیرنظامی در پورتوریکو و در جزیره سنت کروا، جزایر ویرجین ایالات متحده است. این سرزمین‌ها در حدود ۵۰۰ مایل (حدود ۸۰۰ کیلومتر) از ونزوئلا فاصله دارند.

واشنگتن کاراکاس را متهم کرد که به اندازه کافی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تلاش نمی‌کند. به همین بهانه، ایالات متحده نیرو‌های زیادی را به کارائیب اعزام کرد. روزنامه میامی هرالد پیش از این به نقل از منابع خود گزارش داده بود که «دولت ترامپ تصمیم به حمله به تأسیسات نظامی در داخل ونزوئلا گرفته است و این حملات ممکن است هر لحظه انجام شود.»

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران هرگونه تصمیمی برای حمله به ونزوئلا را تکذیب کرد.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، نیکلاس مادورو
