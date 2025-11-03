پلیس آگاهی تهران از دستگیری یکی از عاملان قتل مردی جوان در منطقه درکه خبر داد؛ متهم که پس از ارتکاب جنایت به اردبیل گریخته، همچنان متواری است و جست‌وجوها برای یافتن او ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری؛ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ. اظهار کرد: هشتم تیرماه سال ۱۴۰۳، با دریافت گزارشی مبنی بر قتل مرد جوانی در منطقه درکه تهران، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود:به دنبال اعلام وقوع قتل از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، تیمی از کارآگاهان به همراه بازپرس ویژه قتل راهی محل حادثه شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول که سروش ستوده نام داشت، هنگام توقف با موتورسیکلت خود هدف حمله دو موتورسوار ناشناس قرار گرفته و با وارد آمدن سه ضربه چاقو به ناحیه گردن و شانه، جان باخته است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود، عاملان این جنایت پس از درگیری کوتاه، تلفن همراه مقتول را سرقت کرده و از محل متواری شدند. کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل و جمع‌آوری سرنخ‌های میدانی تلاش خود را برای شناسایی و دستگیری مظنونان آغاز کردند.

سرهنگ نثاری گفت: در نخستین گام از تحقیقات، کارآگاهان با بازبینی دقیق فیلم‌های مداربسته موفق شدند چهره و مشخصات دو موتورسوار عامل این جنایت را شناسایی کنند. بررسی‌ها نشان داد هویت یکی از آنها مشخص شده است. در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای او در جنوب تهران شناسایی و متهم در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره دهم، به سرقت مرگبار اعتراف کرد، اما مدعی شد که ضربه‌های چاقو را دوستش به نام ابوالفصل بهرام نژاد، که ترک موتورسیکلت بوده، وارد کرده است. بررسی فیلم‌های مداربسته نیز ادعای او را تأیید کرد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس پایتخت گفت: با به‌دست آمدن هویت دومین متهم، کارآگاهان اقدامات اطلاعاتی گسترده‌ای انجام دادند و متوجه شدند قاتل پس از جنایت، شبانه به‌صورت مخفیانه راهی استان اردبیل شده است.

وی افزود: تیم ویژه اداره دهم پلیس آگاهی بلافاصله عازم اردبیل شدند، اما ردپایی از متهم در آن شهر پیدا نکرد. بررسی‌های بعدی نشان داد او قصد داشته در اردبیل از طریق مرز از کشور خارج شود که ناکام مانده و همچنان در داخل ایران پنهان شده است.

نثاری گفت: در حال حاضر، تلاش‌های کارآگاهان اداره دهم برای شناسایی مخفیگاه جدید این فرد و دستگیری وی ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد:بنا به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران، عکس چهره بدون پوشش متهم فراری برای شناسایی عمومی منتشر شده و از شهروندان خواسته شده در صورت داشتن هرگونه اطلاعات از محل اختفای او، موضوع را به شماره ۵۱۰۵۵۵۱۰-۰۲۱ گزارش دهند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
امان از جوجه خوشگلایی که لات شدن عمو جون شوکولات بخور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قیافه اش شبیه عقب افتاده ها هست
۰
۷
پاسخ دادن
Moldova (the Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قاتل حرام لقمه و نامرد باید اعدام بشه فقط
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
پناه بر خدا...
احساس امنیت عمومی اینطوری به شدت آسیب می بینه!!!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مثلا این برای اعدام کردن بسیار مناسب است با چندین دلیل محکمه پسند.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خاک تو سرت
بیل خورده تو کمتر ،جوونی برو مثل آدمیزاد کار کن،چرا قتل انجام دادی
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
از قیافش معلومه که تغزه!
۰
۱۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مگه بیکاریم ،
چرا برا خودمون دردسر درست کنیم ،وظیفه یکی دیگست ،زیر میزیها و ویلا و ماشینش را یکی دیگر بگیرد و مردم کارش را انجام بدهند .!!!!
۳۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
پیاده نظام اجنبی ،از فیلتر شکنت پیداست جاسوس دشمن هستی
خاک تو عالم بر سرت
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اینکه دهنش بو شیر میده .،بعد ادم کشته !!!
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دزد و ارازل و اوباش قاچاقچیان فقط اعدام اعدام بخشش در کار نباشد زندان هم بی فایده است فقط اعدام تجربه ثابت کرده زندان فایده نداره همه موافق هستند مثل کشورهای عربی دمشان گرم قانون خوبی دارند
۱
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کریم
۱۴:۴۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی مسئولان مملکت به فکر مردم نباشن و فقط به فکر چپاول و غارت گیری باشن نتیجه میشه همین کشور ما
۲۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فقط اعدام
۵
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
هرجا دیدمش با ماشین زیرش میکنم چندبتار هم از روش رد میشم خیلی حال میده
۱۳
۱۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بعد اون را ازاد میکنند و تو را میگیرند که چرا با قاتل یدرفتاری کردی ،
ایرانه دیگه ،قوانین بر عکسه ،با تجاوزکاران و قاتلان و دزدان حسابی رفیقند ،اگر خوب باشی بیچاره ای ،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
این قاتله ؟؟ چیکاره است ؟
۳
۴
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قانله دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
نقص قانون مجازات و عدم اجرای درست قانون توسط قوه قضائیه باعث افزایش بی سابقه جرم و جنایت در ایران است.
۳
۱۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بنظرم اقای اژه ای بنده خدا از شدت کار خسته شده و وقت بازنشسگیش هست ،انشالا که خسته نباشند .
۱۲
