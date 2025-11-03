باشگاه خبرنگاران جوان- احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، صبح امروز - دوشنبه ۱۲ آبان ماه- در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه این شرکت در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری نزدیک به هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس داشت که نزدیک هزار دستگاه در خطوط فعال بودند، اظهار کرد: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار دارد، از سال ۱۳۹۲ به بعد اتوبوس جدیدی وارد شهر نشده بود و آمار نزدیک به صفر بود. همین باعث شد که میراثی از اتوبوس‌های فرسوده و دور از شأن شهروندان را تحویل بگیریم.

تاکنون ۶۰درصد اتوبوس‌های سفارشی تحویل داده شده است

وی افزود: در دوره ششم مدیریت شهری با نگاه ویژه شهردار تهران به حمل و نقل عمومی، کاستی‌ها تقریباً جبران شد. در ماده پنجم برنامه چهارم توسعه تکالیفی در حوزه حمل و نقل شهری به ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی مشخص شده و امروز به آن سمت حرکت می‌کنیم و اتفاقات بسیار خوبی نسبت به دوره قبل در این حوزه رخ داده است.

قیومی با اشاره به عقد قرارداد‌هایی در شرکت واحد اتوبوسرانی در دوره ششم، یادآور شد: تعدادی از این اتوبوس‌ها در سطح شهر مزین به شعار «این اتوبوس با پول عوارض شما خریداری شده است» در حال فعالیت هستند. این روند همچنان ادامه دارد و قرارداد‌ها با شرکت‌های داخلی نیز همچنان منعقد می‌شود و اتوبوس‌ها را به تدریج تحویل می‌گیریم. تا امروز ۶۰ درصد اتوبوس‌ها تحویل داده شده و مابقی نیز به تدریج تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های شهر تهران رفتن به سمت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی بود، تصریح کرد: این روند در دوره ششم تسریع و تسهیل شد و علیرغم مسائل و مشکلات، تصمیمات مدبرانه باعث شد در شهر تهران ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در اختیار داشته باشیم.

فعالیت حدود ۵۰ درصد ناوگان هسته مرکزی شهر تهران با اتوبوس‌های برقی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اعلام اینکه در گذشته اتوبوس‌های نیمه برقی در پایتخت وجود داشت که این روند ادامه پیدا نکرد و به تدریج از مدار خارج شدند، خاطرنشان کرد: حل مسائل و مشکلات به دلایلی انجام نشد و اتوبوس‌های نیمه برقی از مدار خارج شدند تا امروز که اتوبوس‌های تمام برقی با انجام مطالعات وارد شهر شدند. مفتخریم که بگوییم نزدیک به ۵۰ درصد ناوگان هسته مرکزی شهر تهران را با اتوبوس‌های برقی پوشش دادیم.

وی ادامه داد: هسته مرکزی شهر از آلودگی هوا و ترافیک بیشتری رنج می‌برد؛ در این دوره مدیریت شهری با تدابیر شهردار تهران به سمت برقی سازی رفتیم و تأمین اتوبوس‌های برقی به صورت عملیاتی انجام شد.

قیومی با بیان اینکه تا پایان سال با تأمین ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی در ۱۰ خط دیگر به دنبال رسیدن به عدد ۱۰۰ درصدی استفاده از اتوبوس‌های برقی با اولویت هسته مرکزی شهر هستیم، خاطرنشان کرد: تمام اتوبوس‌های ناوگان ملکی به غیر از خطوط بی. آر. تی نوسازی شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته تا پایان سال نوسازی ۱۰۰ درصد اتوبوس‌ها را در تمام دستگاه‌های خطوط بی. آر. تی خواهیم داشت. ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی خریداری شده نیز تا پایان سال وارد شهر خواهند شد. میانگین عمر اتوبوس‌های بی. آر. تی بیش از ۱۰ سال است.

نوسازی ناوگان بی. آر. تی با ۴۰۰ دستگاه دوکابین، ۳۵۰ دستگاه تمام برقی و ۷۵ دستگاه متروباس

قیومی تأکید کرد: تلاش بر این بود که سیستم سرمایشی این اتوبوس‌ها فعال باشد؛ هرچند نمی‌توان از اتوبوس‌هایی با عمر ۱۶ سال انتظار داشت به خوبی در شهر فعال کنند. در راستای نوسازی اتوبوس‌های خطوط تندرو، علاوه بر ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین ۳۵۰ دستگاه تمام برقی هایگر و ۷۵ دستگاه متروباس ۲۶ متری وارد این خطوط خواهند شد.

۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندرو برقی می‌شوند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی ادامه داد: چندین سال پیش یک بار ۴ دستگاه مترو باس خریداری شده بود ولی به دلایل مختلفی از آنها استفاده نشده بود. یکی از راه‌هایی که در ساعت پیک مسافران را به سهولت جابجا کند استفاده از مترو باس‌های ۲۶متری است. هر ۷۵ دستگاه متروباس خریداری شده برقی هستند. در واقع ۶۰ درصد از اتوبوس‌های خطوط تندروی ما برقی می‌شوند و باید ترکیبی از اتوبوس‌های برقی و دیزلی را در سطح شهر استفاده کنیم.

طی کردن ۲۸۰ کیلومتر با هر بار شارژ اتوبوس‌های متری

وی بیان کرد: اتوبوس‌های متری ما با هر بار شارژ، ۲۸۰ کیلومتر را طی مسیر می‌کنند و در شب شارژ می‌شوند و در بحث مصرف برق مشکلی ایجاد نمی‌کنند. همچنین به دنبال تکمیل مجموعه سبد شرکت واحد از محصولات مختلف هستیم. در بحث ناوگان ۱۲ متری نوسازی آن در حال پایان یافتن است و برای اولین بار است که با این حجم این کار انجام می‌شود و تمام این اتوبوس‌ها توسط شهرداری خریداری می‌شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اضافه کرد: نوسازی ناوگان بی. ار. تی کامل خواهد شد و برقی شدن ۶۰ درصد ناوگان بی. ار. تی ما اتفاقی است که برای اولین بار در حال انجام است.

نوسازی ناوگان معلولان و جانبازان اتوبوسرانی شهر تهران در دستور کار

قیومی اظهار کرد: ناوگان معلولین و جانبازان اتوبوسرانی شهر تهران بیش از ۵۰ هزار نفر مشترک از معلولان و جانبازان دارد که به آنها سرویس رسانی می‌کند و نیاز به نوسازی در این حوزه وجود دارد که در دستور کار است. هم باید تعداد ون‌ها را به حدود ۵۰۰ دستگاه برسانیم و هم نوسازی آنها را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: طرح ویژه‌ای که روی آن کار می‌کنیم بحث اتوبوس‌های مدرسه است که یک شکل و شمایل متفاوتی دارند و کارکرد آن جابجایی محصلین است. در ابتدای سال تحصیلی امسال ۲۵ تا ۳۰ درصد به ترافیک اضافه می‌شد امسال، اما ۱۱ درصد ترافیک کمتری را شاهد بودیم و این ثمره توسعه حمل و نقل عمومی است.

طراحی کیو. آر. کد داخل اتوبوس‌ها برای نظرسنجی مردمی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: اولین خط برقی ما خط جمهوری-بهارستان بود که کاملا متفاوت با قبل از نظر کیفیت و تعداد و سرفاصله اتوبوس‌ها شد. ماموریت اصلی اتوبوسرانی خدمت رسانی شایسته به شهروندان است. در داخل اتوبوس‌ها کیو. آر. کدی را طراحی کردیم تا شهروندان نظرات خود را درباره خدمت رسانی اعلام کنند. بر اساس نظرات و نکات شهروندان راهکار‌هایی در نظر می‌گیریم و سعی می‌کنیم مشکلات را مرتفع کنیم. ناوگان جدید ما این امکان را به ما داد که مانیتور‌های داخلی آن را فعال کنیم و برای حوزه‌های سلامت و فرهنگی و اجتماعی ما از آن استفاده شود.

بازبینی خطوط اتوبوسرانی در دست مطالعه

قیومی ادامه داد: وضعیت ایستگاه‌ها و خطوط نیز مورد توجه قرار گرفته است. یک طرح ویژه در خطوط در حال انجام است. برخی از نقاط که قبلا فاقد جمعیت بوده امروز صاحب جمعیت است که مشکلات حوزه اتوبوس در این نقاط را به طور موقت حل کردیم. بازبینی خطوط اتوبوسرانی نیز در حال مطالعه است و مبدا‌ها و مقصد‌ها و خطوط جدید بر اساس نیاز امروز تهران انجام و تا پایان سال انجام خواهد شد.

وجود چهار هزار و ۵۰۰ ایستگاه در خطوط اتوبوسرانی پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با تکمیل شبکه خدمات رسانی اتوبوس‌ها در محلات، یادآور شد: با توجه به گسترده شدن ضرورت خدمت رسانی به محلات خودنمایی می‌کند؛ این موضوع به عنوان یک پژوهش عملیاتی ویژه در حال بررسی است و تا دو ماه آینده نتایج آن به دست ما خواهد رسید تا اقدام بزرگی در این زمینه صورت بگیرد. ما در همین بازه زمانی هر بخشی که اجتماعی در آن شکل گرفت و یا بارگذاری جدیدی انجام شد، خط اتوبوس تعریف کردیم که شهروندان را به اولین ایستگاه مترو برساند.

قیومی با بیان اینکه آنچه ما در مناطق رصد می‌کنیم، تمام موارد در حال پوشش است تا شهروندان به اولین پایانه اتوبوسرانی یا ایستگاه مترو دسترسی داشته باشند، گفت: در تلاش هستیم تمام بخش‌های شهر که بارگذاری داشتند، به خطوط مترو و یا پایانه‌های اتوبوسرانی دسترسی داشته باشند. در اکثر نقاط دسترسی با اتوبوس وجود دارد و به دنبال این هستیم که فاصله حضور اتوبوس‌ها در ایستگاه‌ها منظم‌تر و کمتر شود.

وی اضافه کرد: امروز به این سمت حرکت می‌کنیم؛ هنوز به نقطه ایده آل نرسیده‌ایم و این مسیر ادامه دارد. اینکه می‌گوییم روند انعقاد قرارداد‌ها در حوزه اتوبوسرانی بی نظیر بوده، شکی در آن نیست، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی برای پایتخت پیش بینی شده و وقتی در بخش‌های دیگر نیز اتوبوس‌ها وارد خطوط شود، وضعیت بهتری خواهیم داشت.

قیومی با بیان اینکه باید ۷۰۰ دستگاه اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی تحویل بگیریم تا سرفاصله خطوط کاهش یابد، اظهار کرد: چهار هزار و ۵۰۰ ایستگاه در خطوط وجود دارد؛ ایستگاه‌های افزوده شده به دلیل نیاز‌های ایجاد شده در برخی مناطق بود. با تکمیل طرح پژوهشی تمام این موارد مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

بیش از ۳ سال است که هنوز تولیدکننده داخلی اتوبوس برقی مورد قرارداد ما را نداده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره قرارداد‌های اتوبوس با شرکت‌های خارجی و انتقادات اعضای شورا در این باره بیان کرد: قرارداد تولید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی را با یک شرکت داخلی داریم و بیش از سه سال است که این قراداد منعقد شد، اما هنوز اتوبوس داخلی برقی به ما تحویل نشده است و حتی قبل از قرارداد چین، قرارداد داخلی‌ها بسته شده است. حدود ۲۵۰۰ دستگاه قرارداد داریم، اما اینکه چقدر تحویل شده مهم است. حتی به آنها زمان و مهلت دادیم در صورتی که طبق قرارداد نباید با آنها ادامه می‌دادیم، اما شهردار تهران تاکید داشت که برای حمایت از تولید داخلی این مسیر را ادامه دهیم. البته قرار است تا پایان سال تعدادی از اتوبوس‌های برقی داخلی نیز تحویل شود.

رفع مشکل تردد اتوبوس‌ها در ساعات پرترافیک؛ در دست اقدام

وی در ادامه با بیان اینکه خطوط ویژه تندرو دچار مسائلی است که مردم شاهد آن هستند، گفت: خطوط ایزوله نیست و هر چند روز یکبار شاهد حوادثی برای موتورسواران به دلیل تردد در خطوط بی. آر. تی هستیم. رانندگان در این مسیر با سختی مواجه می‌شوند و خدمات رسانی نیز با چالش مواجه خواهد شد. در حال مذاکره با پلیس هستیم تا این مشکلات در خطوط ویژه کاهش یابد.

قیومی با بیان اینکه ترافیک صبحگاهی در خطوط عادی شامل اتوبوس‌ها نیز همچون خودرو‌های سواری می‌شود، گفت: قرار است برخی خطوط توسط دوربین کنترل شود و برخی خطوط مستحکم‌تر خواهد شد. بعضی خطوط هم بازبینی می‌شود. در تلاش هستیم با پیش بینی طرح هایی، مشکل تردد اتوبوس‌ها را در ساعات پر ترافیک را کنترل کنیم.