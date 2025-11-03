نماینده جدید آمریکا در عراق با چند محور که در صدر آنها اخراج شرکت‌های چینی از این کشور است دخالت در امور عراق را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنابر گزارش منابع دیپلماتیک آمریکایی، مارک ساوایا، نماینده ویژه جدید آمریکا در عراق، کارش را در بغداد با سه محور کلیدی شروع کرده است: نخست، اخراج کردن و فسخ کردن قرارداد‌های شرکت‌های نفتی چینی در میادین نفت عراق و جایگزینی آنها با شرکت‌های آمریکایی. 

دوم، دخالت در تشکیل دولت جدید در عراق پس از انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر، به‌گونه‌ای که روابط این کشور با ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

سوم، طراحی برنامه‌ای برای کاهش نقش و تسلط مالی ـ نظامی گروه‌های وابسته به الحشد الشعبی در عراق.

ساوایا که اخیرا توسط دونالد ترامپ منصوب شده است، با ادعای اهمیت «حفظ حاکمیت عراق، تقویت نیرو‌های مسلح زیر فرمان دولت مرکزی و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح خارج از اختیار دولت» توطئه آمریکا در عراق را آغاز کرده است. 

شایان ذکر است که واشنگتن با اعزام فرستاده ویژه‌ای با ریشه‌های عراقی، در پی بازتعریف نفوذ خود در بغداد از مسیر اقتصاد و سیاست است؛ راهبردی نرم که هدف نهایی آن، کنترل تصمیم‌سازی در عراق بدون نیاز به حضور نظامی گسترده عنوان می‌شود.

خبرگزاری العهد نیز گزارش داد که به‌روشنی پیداست که دولت آمریکا در حال آماده‌سازی بسترهای لازم برای ورود گسترده شرکت‌های آمریکایی به بازار عراق است، به‌ویژه در بخش‌های نفت، تسلیحات، امنیت و فناوری دیجیتال. حضور این شرکت‌ها به‌معنای کنترل بخشی از سرمایه‌های ملی عراق و دسترسی به اطلاعات حساس نهادهای دولتی و خصوصی است.

منبع: ارم نیوز

