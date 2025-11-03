باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شیرینی کام کشاورزان با برداشت چغندر قند + فیلم

برداشت چغندر قند از مزارع شهرستان فیروزه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امسال چغندرقند در سطح ۳۳۰ هکتار از مزارع شهرستان کشت شد و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۳ هزار تن محصول برداشت شود.

 

 
مطالب مرتبط
شیرینی کام کشاورزان با برداشت چغندر قند + فیلم
young journalists club

تولید روزانه ۲۵۰ تن شکر در کارخانه قند مهاباد + فیلم

شیرینی کام کشاورزان با برداشت چغندر قند + فیلم
young journalists club

ایران یازدهمین تولیدکننده چغندر قند در دنیا است + فیلم

شیرینی کام کشاورزان با برداشت چغندر قند + فیلم
young journalists club

چرا و چطور به واردکننده شکر تبدیل شدیم؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد دانشگاه آمریکایی + فیلم
۹۳۴

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد دانشگاه آمریکایی + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودان + فیلم
۸۶۵

از شعار آزادی یک زن تا کشتار زنان سودان + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
آمریکا و زیر پا گذاشتن تعهدات عدم اشاعه سلاح هسته‌ای + فیلم
۸۳۹

آمریکا و زیر پا گذاشتن تعهدات عدم اشاعه سلاح هسته‌ای + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
تحریف ماجرای تسخیر لانه جاسوسی از سوی آمریکا به روایت رهبر انقلاب + فیلم
۵۶۶

تحریف ماجرای تسخیر لانه جاسوسی از سوی آمریکا به روایت رهبر انقلاب + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
دشمنی ایران و آمریکا از کجا شروع شد؟ + فیلم
۳۸۰

دشمنی ایران و آمریکا از کجا شروع شد؟ + فیلم

۱۲ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.