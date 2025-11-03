باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی کینژاد رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص فراخوان جذب هیئت علمی ۱۴۰۴ گفت: دانشگاه آزاد اسلامی، فراخوان جذب اعضای هیئت علمی را اعلام کرده است، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی نیز احتمالاً ظرف دو هفته آینده فراخوان جذب هیئت علمی را اعلام میکنند، وزارت علوم و دانشگاههای وزارت علوم نیز حداکثر تا اواخر ماه جاری (آبان ماه) فراخوان جذب هیئت علمی را منتشر میکنند.
وی ادامه داد: دانشگاههایی هستند که هنوز پروندههای ۱۴۰۳ آنها تأیید نهایی هیئت مرکزی جذب را ندارد، بنابراین به این دانشگاهها سهمیه شرکت در فراخوان ۱۴۰۴ داده نخواهد شد تا مصوبهای که در آن تاکید شده است که فراخوان باید در آبان ماه منتشر شود، اجرایی شود.
رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دانشگاههایی که پرونده متقاضیان جذب هیئت علمی آنها در فراخوان سال ۱۴۰۳ تأیید شده است، میتوانند برای فراخوان سال ۱۴۰۴ نسبت به اعلام نیاز اقدام کنند.
وی تاکید کرد: اگر دانشگاهها پروندههای جذب خود را تعیین تکلیف نکنند، نمیدانند برای کدام رشتهها باید اعلام نیاز کنند و از طرفی مسئله آمایش نیز در جذب هیئت علمی مشخص نمیشود.
کینژاد با اشاره به موضوع تأخیر پروندههای جذب ادامه داد: به دلایل جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی دانشگاهها در این ایام، برخی دانشگاهها نتوانستند که در موعد مقرر پروندهای جذب را به تأیید هیئت مرکزی جذب برسانند که امیدواریم تا زمان اعلام فراخوان جذب، پروندهها تعیین تکلیف شوند و این دانشگاهها بتوانند از سهمیه جذب هیئت علمی در فراخوان ۱۴۰۴ استفاده کنند.
منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی