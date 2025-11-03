باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق اعلام سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر روز دوشنبه در نزدیکی ساحل شرقی شبه‌جزیره کامچاتکا روسیه رخ داد.

این زلزله در ساعت ۷:۱۰ بعد از ظهر به وقت محلی در عمق ۲۴ کیلومتری ثبت شد. مرکز آن در ۱۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر پتروپاولوفسک-کامچاتسکی روسیه با جمعیتی حدود ۱۶۴،۹۰۰ نفر ثبت شده است. پس از آن پس‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر رخ داد.

هیچ گزارش اولیه‌ای از تلفات یا خسارات مادی وجود ندارد و مرکز هشدار سونامی ایالات متحده پس از زلزله هیچ هشدار سونامی صادر نکرده است.

منبع: رویترز