مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم از آغاز عملیات بهسازی محور ترانزیتی قم – نیزار به طول ۳۵ کیلومتر و با اعتباری افزون بر یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدحسن کلهری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی محور قم – نیزار گفت: این محور از مهم‌ترین مسیر‌های ترانزیتی استان به شمار می‌رود و نقش مهمی در انتقال بار و تردد ناوگان حمل‌ونقل بین‌استانی دارد.

 مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم افزود: با توجه به حجم بالای تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در این مسیر، بهسازی و ایمن‌سازی آن در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با بیان اینکه این طرح در سه فاز تعریف شده است، عنوان کرد: طول کلی پروژه ۳۵ کیلومتر است و عملیات عمرانی آن با هدف ارتقای سطح کیفی محور، ترمیم نقاط آسیب‌دیده و افزایش ضریب ایمنی در حال انجام است.

 مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در توضیح جزئیات طرح عنوان کرد: فاز نخست پروژه در محدوده روستای طایقان و به طول پنج کیلومتر آغاز شده و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن به پایان رسیده است.

کلهری فاز دوم طرح را در مسیر تقاطع سلفچگان – نیزار تا محدوده بارگاه امام‌زاده عبدالله (ع) به طول ۱۰ کیلومتر دانست و گفت: این بخش نیز در حال اجراست و هم‌اکنون حدود ۱۵ کیلومتر از مجموع مسیر بهسازی شده است.

 مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در ادامه به فاز سوم طرح اشاره کرد و گفت: محدوده این بخش از پل ونارچ تا سه‌راهی بارگاه خدیجه خاتون ادامه دارد که پس از تکمیل فاز‌های نخست و دوم، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

کلهری مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای تکمیل پروژه را ۱۰ ماه اعلام کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تسریع روند اجرای کار انجام شده است تا در زمان مقرر، کل مسیر بهسازی و قابل بهره‌برداری شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم، افرود: اعتبار این پروژه بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

 مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم تأکید کرد: با اتمام عملیات بهسازی، مشکلات ناشی از تخریب و فرسودگی سطح جاده در تمامی مقاطع این محور ترانزیتی برطرف خواهد شد و سطح سرویس‌دهی مسیر به شکل محسوسی ارتقا می‌یابد.

کلهری یادآور شد: امسال علاوه بر این طرح، عملیات روکش حفاظتی به طول پنج کیلومتر نیز در همین محور به اجرا درآمده است که نقش مؤثری در بهبود کیفیت عبور و مرور وسایل نقلیه داشته است.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

برچسب ها: حمل ونقل جاده ای قم ، عملیات بهسازی جاده
خبرهای مرتبط
توقیف خودروی نیسان متخلفی که سوژه کاربران فضای مجازی شد
قم آماده گسترش همکاری با پاکستان است
رفع هفت نقطه حادثه‌خیز در محور قاهان جعفرآباد قم
آغاز بهسازی محور پر تردد روستایی قبادبزن – میم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای فیش حقوقی ۹۵ میلیون تومانی کارمند دانشگاه قم چه بود؟
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
کیف‌قاپ حرفه‌ای ۶۲ ساله در قم دستگیر شد+فیلم
محمد غفاری سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم شد
آخرین اخبار
بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی
ماجرای فیش حقوقی ۹۵ میلیون تومانی کارمند دانشگاه قم چه بود؟
محمد غفاری سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم شد
کیف‌قاپ حرفه‌ای ۶۲ ساله در قم دستگیر شد+فیلم
عرض ارادت بازیگران سینما و تلویزیون به ساحت مقدس حضرت معصومه(س)
تداوم پایش شبانه روزی مصرف برق در استان قم
بوی پای پاییز می‌آید
آغاز عملیات بهسازی محور قم – نیزار با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد ریال
قاچاق نافرجام سیگار خارجی در قم
اختلافات شهرداری و آموزش‌وپرورش قم با رویکرد قانونی و تعاملی حل شود