باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدحسن کلهری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی محور قم – نیزار گفت: این محور از مهمترین مسیرهای ترانزیتی استان به شمار میرود و نقش مهمی در انتقال بار و تردد ناوگان حملونقل بیناستانی دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم افزود: با توجه به حجم بالای تردد کامیونها و وسایل نقلیه سنگین در این مسیر، بهسازی و ایمنسازی آن در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با بیان اینکه این طرح در سه فاز تعریف شده است، عنوان کرد: طول کلی پروژه ۳۵ کیلومتر است و عملیات عمرانی آن با هدف ارتقای سطح کیفی محور، ترمیم نقاط آسیبدیده و افزایش ضریب ایمنی در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم در توضیح جزئیات طرح عنوان کرد: فاز نخست پروژه در محدوده روستای طایقان و به طول پنج کیلومتر آغاز شده و تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی آن به پایان رسیده است.
کلهری فاز دوم طرح را در مسیر تقاطع سلفچگان – نیزار تا محدوده بارگاه امامزاده عبدالله (ع) به طول ۱۰ کیلومتر دانست و گفت: این بخش نیز در حال اجراست و هماکنون حدود ۱۵ کیلومتر از مجموع مسیر بهسازی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم در ادامه به فاز سوم طرح اشاره کرد و گفت: محدوده این بخش از پل ونارچ تا سهراهی بارگاه خدیجه خاتون ادامه دارد که پس از تکمیل فازهای نخست و دوم، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
کلهری مدت زمان پیشبینیشده برای تکمیل پروژه را ۱۰ ماه اعلام کرد و افزود: برنامهریزیهای لازم برای تسریع روند اجرای کار انجام شده است تا در زمان مقرر، کل مسیر بهسازی و قابل بهرهبرداری شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای قم، افرود: اعتبار این پروژه بیش از یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأمین شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم تأکید کرد: با اتمام عملیات بهسازی، مشکلات ناشی از تخریب و فرسودگی سطح جاده در تمامی مقاطع این محور ترانزیتی برطرف خواهد شد و سطح سرویسدهی مسیر به شکل محسوسی ارتقا مییابد.
کلهری یادآور شد: امسال علاوه بر این طرح، عملیات روکش حفاظتی به طول پنج کیلومتر نیز در همین محور به اجرا درآمده است که نقش مؤثری در بهبود کیفیت عبور و مرور وسایل نقلیه داشته است.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم