باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، صبح امروز -دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴- در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در مورد تمهیدات مدیریت شهری برای مدیریت ناترازی برق بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، اظهار کرد: نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ بر عهده مهندس ناظر است و اگر شهرداری مجوز‌های صادر شده توسط مهندسان ناظر را تأیید نکند، پروانه صادر نخواهد کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد برای انجام کار جدی و دقیق در این زمینه نیاز به یک سامانه وجود دارد. اقدامی در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در حال انجام است که روند به صورت سامانه‌ای کنترل شود.

سخنگوی شهرداری تهران درباره هوشمند سازی چراغ‌های مسیر اتوبوس‌های تندرو هم عنوان کرد: یک تفاوت نظر درخصوص مدیریت خطوط تندروی اتوبوسرانی است که اختلاف نظر‌ها بین شهرداری و پلیس راهور است و باید تعیین تکلیف شود. باید بهره‌بردار از این خطوط مسئولیت آن را بپذیرد و طبیعتا این حجم از تردد موتور سیکلت در این خطوط قابل قبول نیست. این مشکل باز هم به موضوع مدیریت یکپارچه و واحد شهری بر می‌گردد.

در برخی نقاط شهر چراغ‌های هوشمند فعال شده است

محمدخانی اظهار کرد: در بحث چراغ‌های هوشمند نیز اتفاقاتی افتاده و در برخی نقاط این چراغ‌های هوشمند فعال شده و باید در نقاط دیگر نیز فعال شوند.

محمدخانی در مورد اظهارات استاندار تهران در رابطه با حریم پایتخت، اظهار کرد: این سخنان مایه تأسف و تعجب بود؛ این حجم از عدم تسلط به موضوع و بی اطلاعی ایشان واقعاً نگران کننده است. به نظر می‌رسد رویکردی که استاندار اتخاذ کرد به دلیل عدم تسلط و آگاهی به موضوع بسیار حساس حریم است و این ناآگاهی در آینده گریبان آنها را به لحاظ حقوقی خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قانون صراحتا و بسیار روشن به مدیریت و نظارت بر حریم پرداخته و آن را بر عهده شهرداری گذاشته است. ایجاد ساختار جدید برخلاف سیاست‌های کلان دولت است. اگر بخواهیم ساده به این موضوع بپردازیم، شهرداری تهران با تجربه خود در موضوع حریم، اقدامات ویژه‌ای را مبنی بر نظارت هوشمند آغاز کرد و متناسب با آن با حجم بالایی از تخلفات در حریم مواجه شد. بلافاصله وقتی شهرداران مناطق و نواحی دارای حریم برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز که بخشی از آنها مربوط به مجموعه‌های اقتصادی و دارای نفوذ در برخی نهادها، ورود کردند، استانداری وارد موضوع شد و تلاش کردند که حریم تهران را کاهش دهند و آن را بی اثر کنند.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه بی اطلاعی و نگاه غلط استاندار به موضوع زمینه ساز سوء استفاده جریان‌های بیرون از استانداری و مافیای ساخت و ساز شده است، گفت: شهرداری و شورای شهر در این زمینه کوتاه نخواهندآمد و از دستگاه قضایی درخواست می‌کنیم دست مدیریت شهری را برای برخورد با متخلفان باز بگذارند.

وی با اعلام اینکه برای برخی همکاران ما که اقدام به مقابله و تخریب ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند، موانعی ایجاد می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم این مسیر اصلاح شود و شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

اگر پرونده محرمانه‌ای برای ساخت و ساز در حریم وجود دارد، استاندار آن پرونده را از محرمانگی خارج کند

محمدخانی با بیان اینکه مسیر صدور پروانه کاملاً شفاف و از سوی کمیسیون ماده پنج به عنوان یک نهاد فرابخشی است، اظهار کرد: مطرح کردن پرونده محرمانه از سوی استاندار عجیب بود. ما این اجازه را می‌دهیم که اگر پرونده محرمانه‌ای وجود دارد، استاندار آن پرونده را از محرمانگی خارج کند.

هر رویه غلطی در حریم رخ دهد، مسئولیت آن با شخص استاندار است

وی با بیان اینکه اتفاقاتی در حریم رخ می‌دهد که افراد بابت تصمیمات و تبعات آن پاسخگو باید باشند، یادآور شد: هر رویه غلطی پیش برود و اتفاقی رخ دهد، مسئولیت آن با شخص استاندار خواهد بود. روشن است که این اقدامات خلاف نظر رئیس جمهور و خلاف قانون است و به ضرر پایتخت و مردم خواهد بود. طبیعتاً باید پاسخگو باشند.