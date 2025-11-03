رسانه هندی از حضور لیونل مسی در این کشور در ماه آینده میلادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیونل مسی قرار است ماه آینده سفری به هند داشته باشد و در یک رویداد فوتبال هفت‌نفره شرکت کند. ایندین اکسپرس با اعلام این خبر نوشت مسی قرار است در این سفر از کلکته، بمبئی و حیدرآباد بازدید کند.

گفته شده است سفر مسی به هند ۱۳ دسامبر از کلکته آغاز می‌شود و پس از آن همان شب به حیدرآباد سفر خواهد کرد. او سپس روز ۱۴ دسامبر به بمبئی سفر خواهد کرد و سفرش به هند را ۱۵ دسامبر در دهلی نو به پایان خواهد رساند.

این تور با نام «تور بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ» نام گرفته است.

قرار است مسی در یک مسابقه دوستانه هفت‌نفره با حضور سلبریتی‌ها شرکت کند و انتظار می‌رود قیمت بلیت‌ها از ۳۵۰۰ روپیه شروع شود.

لوئیس سوآرس و رودریگو دی‌پائول، دو هم‌تیمی لیونل مسی در اینترمیامی، نیز او را در این سفر همراهی خواهند کرد.

