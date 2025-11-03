باشگاه خبرنگاران جوان- نیمهشب گذشته زمینلرزهای به بزرگی ۶٫۳ ریشتر در شمال افغانستان به وقوع پیوست، مرکز این زمینلرزه در منطقهٔ خلم ولایت سمنگان در شمال افغانستان گزارش شده و در شهرهای مختلف نیز احساس شده است.
مقامات امدادی در مناطق شمالی افغانستان بلافاصله بعد از وقوع زلزله دست به کار شده و به سوی مناطق زلزلهزده حرکت کردند.
براساس دادههای موسسهٔ USGS، این زلزله در ساعت حدود ۰۰:۵۹ به وقت محلی رخ داده و بزرگی آن حدود ۶/۳ ریشتر ثبت شده و مرکز آن در عمق تقریبی ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر قرار داشته است.
گزارشها حاکی از ۲۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی و همچنین آسیبهای سازهای، ترکخوردگی در خانهها و ریزش آوار در برخی محلات هستند.
از سوی دیگر بخشهایی از مسیر بزرگراه کابل _ مزار معروف به "تنگه تاشقرغان" برای مدتی بهدلیل ریزش سنگ و اختلال در تردد بسته شده است.
این زمینلرزه در کابل، پایتخت افغانستان نیز احساس شده و با توجه به تجربههای قبلی، موجب نگرانی مردم و تخلیه منازل مسکونی شده است. این در حالی است که منابع محلی در کابل، از ترک برداشتن دیوارها و فروریختن پنجره منازل گزارش دادهاند.
با توجه به پراکندگی گزارشها و گستردگی حوزه زمین لرزه، احتمال افزایش تفات انسانی و خسارات مالی وجود دارد.
دستگاههای امدادی اعلام کردهاند که بهرغم بسیج سریع، در برخی مناطق دورافتاده دسترسی به مصدومان و امکان امداد تا حدی با تأخیر همراه بوده بوده است.
گفته میشود این زلزله به بنای مسجد کبود یا زیارتگاه سخی، مسجد معروف به آرامگاه امام علی(ع) در شهر مزارشریف نیز آسیب وارد کرده و تکههایی از یکی از منارههای این مسجد فرو ریخته و بخشهایی نیز ترک برداشته است.
واکنشها به زمین لرزه مهیب در شمال افغانستان
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان درباره این زلزله نوشت: زلزله شب گذشته در ولایات بلخ، سمنگان و بغلان تلفات جانی و مالی بهبار آورده که باعث تأثر و اندوه ما گردید. برای شهدا جنتالفردوس، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر عظیم می خواهیم.
وی در یادداشت خود به میزان خسارات جانی این زلزله اشارهای نکرده است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز با صدور بیانیهای، برای کمکرسانی به زلزلهزدگان ابراز آمادگی کرده و نوشته است: جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه در کنار مردم افغانستان در شرایط سخت خواهد بود و پس از رایزنی با مقامات افغانستان و اطلاع از جزییات واقعه و نیازهای مردم محل، کمکهای لازم را انجام خواهد داد.
عبدالرشید دوستم، معاون اسبق رییس جمهور افغانستان نیز با انتشار پیامی، جان باختن چند تن از مردم افغانستان در زلزله اخیر را تسلیت گفته است.
شاهحسین مرتضوی، سخنگوی سابق رییس جمهور پیشین افغانستان نیز با نشر پیامی در صفحه فیسبوک خود، با آسیبدیدگان زلزله اخیر همدردی کرده است.
از سوی دیگر معصومه خاوری، عضو پیشین پارلمان افغانستان در این باره نوشت: با نگرانی اوضاع را دنبال میکنم و امیدوارم این حادثه بدون تلفات جانی سپری شده باشد. برای مردم عزیز مناطق شمال، آرزوی سلامتی و آرامش دارم.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی با نشر تصاویری از این زلزله، خواهان رسیدگی سریع به آسیب دیدگان شدهاند.
زلزلهٔ شب گذشته در شمال افغانستان نشان داد که لرزههای با عمق متوسط و بزرگی حدود ۶ ریشتر میتوانند تأثیر گستردهای بر مناطق با ساختوساز ضعیف، زیرساختهای آسیبپذیر و دسترسی دشوار داشته باشند.
افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، همواره در معرض زلزلههای ویرانگر بوده است. در سالهای اخیر چندین زلزله مهیب در نقاط مختلف افغانستان، باعث خسارات جانی و مالی گستردهای شده است. این موضوع اهمیت بیش از پیش ایمنسازی ساختمانها و اماکن عمومی و آمادگی امدادگران برای امدادرسانی را برجسته میکند.