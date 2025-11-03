باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان) در رویداد توسعه همکاریهای دانشبنیان با هدف تحول دیجیتال در صنعت گاز با بیان اینکه تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت و واقعیتی جهانی است، تأکید کرد: اگر این تغییرات بهموقع مدیریت نشود، بهرهمندی از فرصتها ممکن نخواهد بود و آسیبهای ناشی از تطبیق نیافتن با تحولات دیجیتال قابل توجه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه فشارها و تأثیرات داخلی و بینالمللی بر صنعت گاز، ضرورت متعادلسازی فرصتها و تهدیدها در این زیستبوم را بیش از پیش روشن میکند، افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و حملات سایبری در سالهای گذشته نشان دادند که تهدیدها واقعی هستند و باید مدیریت شوند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه صنعت گاز تنها محدود به شرکت ملی گاز نیست و تمام بازیگران زنجیره تأمین، صنایع، نیروگاهها و مشتریان خانگی جزئی از این مجموعه هستند و تصمیمگیریها باید با در نظر گرفتن همه ذینفعان انجام شود، بیان کرد: پارسال، بهطور میانگین ۳۹ درصد از گاز کشور به صنایع، ۳۸ درصد به نیروگاهها و کمتر از ۲۰ درصد به بخش خانگی اختصاص یافته است.
توکلی با اشاره به تجربه عملیاتی در ایستگاههای اقماری گفت: بیش از ۲۸ سال پیش، دانش فنی در زمینه کامپیوتر محدود بود، اما امروز همان همکاران توانستند سیستمهای کنترلی پیچیده سختافزاری و نرمافزاری را بدون توقف ایستگاه طراحی، نصب و راهاندازی کنند و ظرفیت انتقال روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز، معادل مصرف استان تهران برقرار باشد.
وی تأکید کرد: این پیشرفت نشان میدهد فناوری با خود فرهنگ و پارادایمهای جدید کاری میآورد؛ تحول دیجیتال رفتار سازمانها و افراد را شکل میدهد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در مسیر اجرای پروژههای تحول دیجیتال، دو چالش کلیدی؛ توهم دانایی مدیران اجرایی و توهم شرکتهای دانشبنیان در اجرا وجود دارد، تصریح کرد: توهم دانایی زمانی رخ میدهد که مدیران اجرایی احساس کنند همه ابعاد زیستبوم فناوری، نرمافزار، سختافزار و ذهنافزار را میدانند و بر اساس تجربه محدود خود، قواعد و الگوهایی میسازند.
توکلی ادامه داد: در مقابل، توهم در اجرا در شرکتهای دانشبنیان زمانی ایجاد میشود که افراد با جسارت و اعتماد به نفس بالا وارد پروژه میشوند، اما بهدلیل محدودیتهای محیط اجرایی یا نبود تجربه کافی در شرایط واقعی، ایدههایشان بهطور کامل عملیاتی نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت این دو چالش نیازمند تعادل بین دانش، تجربه عملی و همکاری میان ذینفعان است تا تحول دیجیتال در صنعت گاز به نتیجهای پایدار و مؤثر برسد، افزود: فلسفه وجودی این نشست، خارج شدن از توهم دانایی و توهم اجرا است، بهطوری که مدیران اجرایی واقعبینانه عمل کنند و شرکتهای دانشبنیان نیز ایدههای خود را در بستر عملیاتی قابل اجرا ببینند.
پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی
معاون وزیر نفت یکی از اهداف اصلی را ایجاد سازوکار ارتباطی مؤثر دانست و گفت: پیشنهاد میشود یک دبیرخانه دائمی تحول دیجیتال در صنعت گاز برای ارتباط مستقیم با شرکتهای فعال و صاحب ایده و بررسی ظرفیتهای واقعی تشکیل شود.
توکلی با اشاره به اینکه همکاری واقعی بین حاکمیت و دانشبنیانها سبب ایجاد اثر مضاعف میشود، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد واقعبینی، صداقت و تمرکز بر دادهها و توانمندیهاست، چراکه ایدهها و دانش فعالان فناور، نوعی بذر ذهنافزاری و دادهای است که در بستر درست میتواند رشد کند و اثرگذاری واقعی داشته باشد.
وی با بیان اینکه دادهها، ارزشمند، حیاتی و مبنای نوآوری و تصمیمگیری در صنعت گاز هستند، تصریح کرد: داده باید با مکانیسمهای مناسب ارزشگذاری و مدیریت شود تا بتوان از ظرفیت واقعی آن بهره برد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان بیان کرد: هدف از این نشست، ایجاد سازوکار ارتباطی مؤثر برای دانش، داده و ایدههای شرکتهای فناور بدون محدودیتهای دارایی مادی با مدیران اجرایی است تا تحول دیجیتال در صنعت گاز با موفقیت اجرا شود.
