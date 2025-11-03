کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: از روز سه شنبه قم شاهد کاهش دمای محسوس خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مرتضی صبوری با اشاره به اینکه دمای هوا روز سه شنبه به ۲۲ درجه سانتی گراد میرسد، گفت: آسمان روز سه شنبه صاف، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبارمحلی خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی قم با بیان اینکه امروز آسمان صاف است، گفت: در برخی ساعات انتظار وزش باد و غبارمحلی خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی قم عنوان کرد: برای ساعات پایانی امروز نیز جوی پایدار و آسمانی صاف خواهیم داشت، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبارآلود خواهد بود.
منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان قم